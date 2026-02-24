Albenga, potatura degli alberi e pulizia dei tombini in Viale Pontelungo

Albenga. Proseguono gli interventi di potatura degli alberi ad alto fusto in diverse vie del territorio comunale. Dopo le operazioni effettuate in via dei Mille, via Piave, via della Costituzione, via Patrioti, viale Martiri della Libertà e viale Italia, sono attualmente in fase di completamento i lavori in viale Pontelungo.

Le attività rientrano nel programma di manutenzione ordinaria del verde pubblico, con l’obiettivo di garantire sicurezza, decoro urbano e una gestione corretta e pianificata del patrimonio arboreo cittadino.

Spiega l’assessore all’Ambiente Mirco Secco: “Gli interventi di potatura degli alberi ad alto fusto, avviati nei mesi invernali, hanno interessato i principali viali cittadini. Stiamo ultimando le operazioni in viale Pontelungo dove, grazie alla collaborazione con SAT, stiamo eseguendo anche la pulizia di tombini, grate e caditoie.

Le potature vengono effettuate in un periodo dell’anno in cui le piante sono in fase di riposo vegetativo e prive di fogliame: una condizione che consente interventi più corretti dal punto di vista agronomico e meno stressanti per gli alberi. La manutenzione del verde pubblico rappresenta una priorità per l’Amministrazione e contiamo, nel corso dell’anno, di rafforzare ulteriormente il servizio attraverso più squadre operative che lavoreranno in simultanea sul territorio, in particolare durante il periodo primaverile”.