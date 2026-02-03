Albenga, per San Valentino torna “Cuore in mostra”: le vetrine dei negozi diventano spazi espositivi per gli artisti locali

Albenga. Si avvicina San Valentino e anche quest’anno Albenga ha deciso di riempire d’amore le vetrine dei negozi della città.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Albenga in collaborazione con l’artista ingauno Sergio Giusto, ha già riscosso un’ampia adesione da parte dei commercianti, che hanno messo a disposizione i propri spazi, e di artisti locali che hanno fornito le loro creazioni dedicate all’amore in tutte le sue sfaccettature.

Dalla settimana di San Valentino, sino a fine Febbraio, le vetrine delle attività aderenti si trasformeranno così in vere e proprie gallerie d’arte, ospitando opere che celebrano l’amore in ogni sua forma: l’amore romantico, l’amicizia, il legame familiare, l’amore per la natura e per se stessi.

Artisti e appassionati che desiderano ancora aderire all’iniziativa sono invitati a contattare l’Ufficio Turismo del Comune di Albenga ai numeri 0182 562261 / 0182 562269 oppure all’indirizzo e-mail turismo@comune.albenga.sv.it

Afferma l’assessore al turismo Camilla Vio: “Questo è un invito a tutti a esprimere la propria creatività. Che si tratti di un dipinto o di un disegno raccontate l’amore con i vostri colori. Pensate all’amore come a un sentimento universale: l’abbraccio di due innamorati, lo sguardo di un genitore verso un figlio, il gesto silenzioso di chi si prende cura del pianeta. Lasciatevi ispirare dalla bellezza che ci circonda e candidatevi per far parte di questa iniziativa. Le vostre opere saranno esposte nelle vetrine delle attività della nostra città. Unitevi a noi per celebrare l’amore con un gesto capace di emozionare e di lasciare un segno nel cuore di chi saprà farsi coinvolgere dall’arte.”