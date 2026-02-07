Albenga. Il sabato pomeriggio dell’Ipercoop Le Serre di Albenga si è trasformato in una festa da record, dedicata alla golosità per celebrare il World Nutella Day.

L’evento clou, e protagonista più atteso, è stato l’incredibile panino alla Nutella lungo ben 50 metri che ha attraversato l’intera galleria commerciale: una vera e propria attrazione gastronomica sotto gli occhi stupiti dei presenti.

In tantissimi, infatti, hanno preso parte all’evento, incuriositi e con smartphone alla mano per scattare foto e girare video alla lunghissima distesa di pane e crema alle nocciole, che si è poi concluso con l’assaggio collettivo.

La distribuzione della maxi merenda gratuita ha coinvolto centinaia di persone, con la partecipazione entusiasta dei bambini, sorridenti e felici, simbolo autentico del successo dell’iniziativa.

La giornata ha trasformato un normale pomeriggio di shopping in un’occasione di festa, a cui Albenga ha risposto “presente”.