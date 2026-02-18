Albenga: incidente in viale Martiri della Foce, coinvolto un mezzo della Croce Bianca ingauna

Albenga. Incidente in viale Martiri della Foce, all’altezza dell’Ipercoop nella mattinata odierna (18 febbraio).

È successo intorno a mezzogiorno e nel sinistro è rimasto coinvolto anche un mezzo della Croce Bianca di Albenga.

Stando a quanto riferito, si è trattato di un tamponamento, con l’auto della Bianca (si stava recando a prendere un paziente in dialisi) che ha colpito la vettura che la precedeva, per cause in via di accertamento.

Al momento dell’incidente, su entrambi i mezzi erano presenti solo i due conducenti che, per fortuna, non hanno riportato ferite o traumi.