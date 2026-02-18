  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tamponamento

Albenga: incidente in viale Martiri della Foce, coinvolto un mezzo della Croce Bianca ingauna

Si è trattato di un tamponamento avvenuto all’altezza dell’Ipercoop: per fortuna, nessun ferito

Croce Bianca albenga sede

Albenga. Incidente in viale Martiri della Foce, all’altezza dell’Ipercoop nella mattinata odierna (18 febbraio). 

È successo intorno a mezzogiorno e nel sinistro è rimasto coinvolto anche un mezzo della Croce Bianca di Albenga. 

Stando a quanto riferito, si è trattato di un tamponamento, con l’auto della Bianca (si stava recando a prendere un paziente in dialisi) che ha colpito la vettura che la precedeva, per cause in via di accertamento. 

Al momento dell’incidente, su entrambi i mezzi erano presenti solo i due conducenti che, per fortuna, non hanno riportato ferite o traumi. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.