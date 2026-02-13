Albenga, incidente in via del Cristo: centauro grave

Albenga. E’ stato trasportato in codice rosso, al Santa Corona di Pietra Ligure, per un trauma facciale il giovane che è caduto dalla sua moto nella serata odierna (13 settembre).

Il fatto di cronaca è avvenuto poco dopo le 17, in via del Cristo, ad Albenga.

Non è ancora chiaro se il centauro, un ragazzo di 23 anni, residente ad Albenga, abbia perso autonomamente il controllo del mezzo, andando ad impattare contro un muro laterale o se vi siano altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti sia la polizia locale che la polizia di Stato per i rilievi del caso e per regolare il traffico, la Croce Bianca di Albenga e l’automedica del 118 per prestare i primi soccorsi.

Stando a quanto riferito, il giovane era comunque vigile e cosciente e non risulta in pericolo di vita, nonostante i gravi traumi.