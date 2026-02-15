Albenga in lutto, è morta la parrucchiera Maricla Acampora: aveva solo 55 anni

Albenga. Lutto ad Albenga. La Città delle Torri piange la scomparsa di Maricla Acampora, venuta a mancare improvvisamente, all’età di soli 55 anni.

Nata nel 1970, Maricla aveva dedicato l’intera vita alla sua professione di parrucchiera. Il suo percorso lavorativo era iniziato con il negozio situato nei pressi del Caffè Noir, dove era rimasta fino ai primi anni 2000, prima di trasferire l’attività nella sede di via Isonzo.

Donna solare e vitale, era una persona a cui piaceva molto festeggiare e condividere momenti di allegria. Molti la ricordano mentre passeggiava per le vie cittadine in compagnia del suo amato cagnolino, venuto a mancare solo poco tempo fa.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità e nella sua famiglia, in particolare nella mamma Paola, nel fratello Ronny e nella nipote Asia.

Il rosario sarà recitato lunedì 16 febbraio, alle 17, presso la camera ardente dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Il funerale, invece, sarà celebrato il giorno successivo, martedì 17 febbraio, alle 10, nella cattedrale San Michele, nel centro storico ingauno.