Albenga, il consigliere Distilo denuncia: “Topi nel centro di Leca, problema igienico da non sottovalutare”

Il consigliere comunale di Albenga chiede più controlli e una derattizzazione straordinaria per tutelare salute e decoro della frazione

Diego distilo

Albenga. Il consigliere comunale di Albenga Diego Distilo interviene con decisione dopo le segnalazioni dei cittadini di Leca riguardo alla presenza di topi nel centro della frazione.

“Ricevo da giorni segnalazioni di residenti esasperati dalla presenza di roditori tra le vie principali di Leca — dichiara Distilo — un problema igienico e di decoro che non può essere ignorato”.

“Nella manutenzione e nella pulizia delle aree pubbliche serve più attenzione e costanza,” prosegue il consigliere. “Non si può intervenire solo a fronte di emergenze, ma adottare una programmazione seria che prevenga situazioni di degrado come questa.

“Chiedo che l’Ufficio Ambiente intensifichi i controlli e pianifichi un intervento straordinario di derattizzazione, per tutelare la salute dei cittadini e restituire decoro a una frazione che merita rispetto e attenzione”, conclude.

