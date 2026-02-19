Albenga, gli studenti dell’Itis a lezione di Protezione Civile e comunicazione d’emergenza

Albenga. Nei giorni scorsi gli studenti delle classi terza, quarta e quinta dell’Itis di Albenga hanno preso parte a un percorso formativo dedicato alla protezione civile e alle telecomunicazioni di emergenza, promosso dall’Associazione Gadit OdV.

L’iniziativa si è articolata in due incontri a distanza, realizzati con il supporto di alcuni referenti della FIR-CB SER, durante i quali sono stati approfonditi il Sistema Italiano di Protezione Civile, il Meccanismo Europeo di Protezione Civile e il ruolo delle telecomunicazioni nelle emergenze.

Il percorso si è concluso con l’incontro in presenza, dedicato ai sistemi di telecomunicazione, alla Centrale TurboNet, agli apparati satellitari, nel corso del quale gli studenti hanno potuto provare direttamente la strumentazione montando il ponte radio e provando e usando le radio portatili.

Gadit aderisce da sempre alla Federazione Italiana Ricetrasmissioni come molte alte associazioni di volontariato ed ha rilevanza nazionale, la Fir-Cb é pilastro storico della Protezione Civile in Italia. Sebbene il suo nucleo originario e distintivo siano le telecomunicazioni d’emergenza attraverso il Ser (Servizio Emergenza Radio), oggi la Federazione opera come una struttura polifunzionale a 360 gradi.

La Fir-Cb schiera infatti team specializzati nella logistica, nella gestione della segreteria operativa e in squadre cucina attrezzate per l’assistenza a soccorritori e popolazioni colpite. Recentemente, la Federazione ha ulteriormente ampliato il suo raggio d’azione intervenendo attivamente anche nel contrasto all’emergenza idrogeologica, confermandosi una risorsa completa e indispensabile per la gestione delle criticità sul territorio.