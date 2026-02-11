Albenga festeggia il Carnevale con musica, sfilate e giochi per grandi e piccoli

Albenga. La Città delle Torri si prepara a vivere un pomeriggio di festa, colori e divertimento in occasione del Carnevale in piazza, in programma sabato 21 febbraio nel cuore della città.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività di valorizzazione e animazione del territorio, è pensata per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini con un ricco calendario di appuntamenti.

La manifestazione prenderà il via alle ore 14.00 in Piazza San Michele con il ritrovo dei partecipanti e le esibizioni delle bande cittadine.

Alle 14.30 il Carnevale entrerà nel vivo con l’animazione curata dal quartiere Sant’Eulalia, seguita alle 15.00 dalla partenza della sfilata.

Il pomeriggio proseguirà alle 15.40 con il tradizionale gioco della pentolaccia, alle 16.30 con musica e animazione e si concluderà alle 17.30 con un DJ set finale.

Durante tutta la giornata non mancheranno attività dedicate ai più piccoli, tra cui baby dance, giochi, gonfiabili e una merenda aperta a tutti, per creare un momento di aggregazione e condivisione rivolto all’intera comunità.

L’evento è realizzato in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, con l’obiettivo di offrire intrattenimento per tutti.