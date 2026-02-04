Albenga, entro fine febbraio partirà il secondo lotto dell’ampliamento interno del cimitero di Leca

Albenga. L’amministrazione comunale prosegue il percorso di cura, adeguamento e ampliamento dei cimiteri cittadini e frazionali, con interventi mirati sia alla manutenzione straordinaria sia all’aumento della disponibilità di nuovi spazi per le sepolture.

Cimitero di Leca: al via entro fine mese i lavori di ampliamento

Entro la fine del mese inizieranno i lavori di ampliamento interno del cimitero di Leca, con la realizzazione del secondo lotto dei loculi.

Il progetto, redatto dall’ingegnere Andrea Alessandri, prevede la sopraelevazione delle due batterie di loculi inaugurate nel 2021, proseguendo così il percorso di adeguamento e ampliamento degli spazi cimiteriali avviato negli anni scorsi.

L’intervento, del valore complessivo di circa 500mila euro, nasce da un’esigenza concreta e non più rinviabile: garantire nuovi posti e assicurare una gestione ordinata e dignitosa delle sepolture, in risposta alle necessità di una comunità in costante crescita.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Questo intervento ci permetterà di rispondere a un bisogno fondamentale per la nostra città. Il progetto prevede la sopraelevazione delle strutture esistenti con la realizzazione di 210 nuovi loculi, oltre alla sistemazione degli ossari. Un aspetto particolarmente significativo riguarda l’installazione di due ascensori, che consentiranno l’accesso ai piani superiori anche alle persone con disabilità o anziane, migliorando la fruibilità e l’inclusività dell’area cimiteriale”.

Cimitero di Lusignano: manutenzione straordinaria

Sono invece già iniziati i lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero di Lusignano, un intervento necessario per restituire decoro, sicurezza e rispetto a un luogo particolarmente caro alla comunità.

L’opera principale riguarda il rifacimento completo della guaina del tetto, che versava in un grave stato di conservazione e causava infiltrazioni non più rinviabili. Contestualmente si procederà al ripristino dei frontalini, alla rimozione della vegetazione infestante e nociva che nel tempo aveva compromesso parti della struttura, e a una sistemazione generale dell’area.

L’intervento ha un valore complessivo di circa 32mila euro e, nonostante le abbondanti piogge delle ultime settimane, procede secondo il cronoprogramma previsto.

Accanto ai lavori edili, è prevista anche un’importante azione di valorizzazione del verde: verranno piantati una decina di cipressi toscani nei pressi dell’area cimiteriale, frutto di una donazione privata.

“Questo intervento dimostra che prendersi cura dei luoghi comuni non è solo una questione di bilanci, ma anche di responsabilità e di amore per il territorio, – ha dichiarato Raiko Radiuk, consigliere delegato alla frazione di Lusignano. – C’è chi, in silenzio e senza cercare visibilità, ha scelto di contribuire personalmente al miglioramento del contesto esterno del cimitero, investendo di tasca propria in nuove piantumazioni”.

“Una scelta concreta, profondamente green, che va nella direzione di rendere questi spazi più dignitosi, curati e rispettosi dell’ambiente. È questo lo spirito giusto: quando pubblico e privato si incontrano sul terreno del bene comune, i risultati arrivano. Ringrazio personalmente gli uffici per l’impegno dimostrato”.