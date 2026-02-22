Albenga, auto sbanda e finisce in un dehor

Incidente stradale nella notte ad Albenga.

Secondo quanto appreso, intorno alle 4.00, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, concludendo la sua corsa all’interno di un dehor.

E’ successo in via Piave.

Il botto provocato dall’impatto ha fatto scattare i soccorsi: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca albenganese, il 118 e i vigili del fuoco, ma all’arrivo dei soccorritori la vettura si era già allontanata.

Sul luogo del sinistro i carabinieri, che hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso per risalire al guidatore del veicolo, che ha provocato il danneggiamento.