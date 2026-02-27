Albenga, arti performative e co-creazione: giornata di confronto per costruire il welfare culturale del territorio

Si è svolto oggi ad Albenga, negli spazi dell’Auditorium San Carlo e di Palazzo Oddo, l’incontro formativo “Arti performative e co-creazione: quali scenari, oggi?”, promosso e realizzato dalla Fondazione De Mari CR Savona in collaborazione con Kronoteatro.

L’appuntamento si inserisce nel percorso annuale di accompagnamento dedicato alle realtà beneficiarie – pubbliche e private – del Bando Spettacolodalvivo, con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto sulle pratiche contemporanee delle arti performative, ponendo al centro i processi di co-creazione e co-progettazione territoriale.

“Il Bando Spettacolo dal Vivo è uno strumento di sostegno alle iniziative artistiche performative che si svolgono dal vivo e hanno rilevanza culturale sul territorio della provincia di Savona – ha spiegato Anna Cossetta, direttrice della Fondazione –. Supporta progetti professionali e sperimentali, significativi per il pubblico locale e non solo. Per il quarto anno consecutivo la Fondazione non si limita a promuovere un bando, ma lavora insieme agli operatori del settore per portare sul territorio idee, stimoli e opportunità di crescita. L’obiettivo è valorizzare le esperienze maturate negli ultimi anni, rafforzare le reti esistenti e aprire nuove prospettive di collaborazione. Quest’anno lo facciamo insieme a Kronoteatro, con una giornata di approfondimento di grande rilevanza»”.

La mattinata ha visto la presentazione della nuova edizione del bando a cura del responsabile dei progetti Luigi Galli, seguita da una sessione plenaria dedicata ad alcune esperienze significative nel panorama delle arti performative. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno preso parte a tavoli di lavoro tematici su co-progettazione e co-creazione, per esplorare modalità concrete di collaborazione tra soggetti attivi nella produzione culturale. L’obiettivo condiviso è stato quello di evidenziare come la costruzione di eventi partecipati e condivisi possa generare coesione sociale e contribuire allo sviluppo di un autentico welfare culturale.

I tavoli hanno messo a confronto esperti, operatori e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, analizzando processi, criticità e opportunità nella realizzazione dei progetti. A coordinare l’incontro sono stati la prof.ssa Livia Cavaglieri (Università di Genova) e il prof. Matteo Paoletti (Università di Bologna).

Tra gli ospiti della giornata anche l’Assessore agli eventi del Comune di Albenga, Camilla Vio e il Presidente della Fondazione Oddi Roberto Pirino, oltre al Sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che ha dato il via all’incontro con i saluti istituzionali: “Ringrazio la Fondazione De Mari per la preziosa collaborazione e per il sostegno alle iniziative sul territorio. L’incontro di oggi rappresenta un’importante occasione per fare rete e creare connessioni. I bandi sono strumenti fondamentali, ma spesso restano “freddi”, perché valutano progetti solo su carta. Oggi, invece, è possibile incontrare direttamente le realtà culturali e confrontarsi in modo concreto. Un grazie anche a Kronoteatro, esempio virtuoso di progettualità culturale di alto livello”.

A portare le proprie testimonianze sono stati Emanuele Regi (Atlante delle Rive), Gianni Farina (Menoventi), Lorenzo Donati (Altrevelocità) e Andrea Casaleggio (ToLocals), che hanno condiviso esperienze e modelli di lavoro capaci di intrecciare arti performative, territorio e partecipazione attiva delle comunità.