Alassio, ruba una moto e scappa con due coltelli nello zaino: arrestato dalla polizia locale

Alassio. Attimi di tensione nel pomeriggio di giovedì in pieno centro ad Alassio.

Un uomo di 48 anni, originario di Firenze ma residente a Loano, ha rubato uno scooter posteggiato sulla via Aurelia per poi scappare, senza casco, nelle strade collinari in direzione della frazione di Solva, prima di essere intercettato e fermato, dopo un inseguimento, da una pattuglia della Polizia Locale.

Il 48enn, che ha numerosi precedenti per diversi reati, è stato tratto in arresto in flagranza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e, ad un controllo effettuato presso il Comando di via Gastaldi, è risultato detenere nello zaino anche due coltelli.

Nel processo per direttissima tenutosi venerdì mattina l’uomo è stato condannato a 8 mesi e 20 giorni di reclusione con l’obbligo di firma presso la Polizia Locale di Alassio per tre giorni alla settimana.