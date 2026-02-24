Alassio, Melgrati scrive a Piantedosi: “Il Ministero potenzi il personale del commissariato di Polizia”

Alassio. Nei giorni scorsi, il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, si è rivolto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – tramite una lettera formale inviata per conoscenza anche al Prefetto di Savona Carlo De Rogatis e al Questore di Savona Giuseppe Mariani – per segnalare la necessità del potenziamento del personale del Commissariato cittadino.

Questa richiesta nasce dalla preoccupazione per il mancato incremento di organico a seguito della recente assegnazione di nuovo personale a diverse Questure italiane, che non ha coinvolto né la Questura di Savona né il Commissariato di Alassio.

Una situazione che, come ha sottolineato il sindaco Melgrati nella sua missiva, “risulta particolarmente critica se rapportata alle caratteristiche del territorio: Alassio è infatti una delle principali località turistiche della Liguria e nei mesi estivi registra una crescita della popolazione che passa da 10.500 residenti a oltre 65 mila presenze”.

La riduzione dell’organico del Commissariato, passato da 43 a 35 unità, ha spinto l’amministrazione comunale a chiedere l’invio temporaneo di personale aggiuntivo per la stagione estiva e, in prospettiva, un potenziamento stabile della dotazione organica, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico.

Di seguito si riporta il testo integrale della lettera inviata dal sindaco di Alassio al Ministro dell’Interno:

Oggetto. Potenziamento del personale del Commissariato di Alassio (SV)

Ill.mo Sig. Ministro,

Abbiamo appreso a mezzo stampa che in seguito alla attribuzione di nuovo personale alle Questure, la Questura di Savona, e quindi il Commissariato di Alassio, non ha ottenuto nuovi agenti.

Il Commissariato di Alassio copre come territorio controllato un’area che comprende altri comuni del comprensorio ed è l’unico presidio di Pubblica Sicurezza, oltre alla Questura nel capoluogo di Savona, di tutta la provincia.

La città di Alassio è una città turistica che ha come bacino di utenza il Piemonte e la Lombardia, oltre al turismo estero e la popolazione sul territorio comunale varia dai 10.500 residenti invernali ai circa 65/70.000 presenze nel periodo estivo, soprattutto in luglio e agosto, con tutti i problemi che questo comporta, soprattutto in termini di sicurezza.

Il Commissariato di Alassio ha in organico 35 dipendenti a fronte di un organico, nel recente passato, di 43 dipendenti. Questo ha generato un allarme anche in questa Amministrazione per le difficoltà organizzative nel coprire tutte le esigenze del Commissariato e quindi del comprensorio controllato dallo stesso.

Le chiediamo quindi di valutare la possibilità di destinare, almeno per il periodo estivo, un congruo numero di agenti distaccati da altri sedi presso il Commissariato di Alassio. Le chiediamo inoltre di valutare, per il prossimo futuro, l’incremento della dotazione organica del Commissariato di Alassio.

La nostra città gode di una nomea di città tranquilla, ma negli anni, vista la vicinanza con le grandi città di Torino e Milano e la possibilità di raggiungerla con il treno in tempi brevi, abbiamo assistito ad una invasione di bande di giovani.

I loro atteggiamenti hanno portato a reiterati episodi di violenza sfociati in risse nelle zone centrali sulle spiagge, sul pontile e non solo, che hanno avuto particolare rilievo sulla stampa e sui social, minando questa reputazione di paese tranquillo e la percezione di sicurezza.

Nella certezza di un Suo forte interessamento ed intervento per consolidare la presenza di personale nel periodo estivo del Commissariato di Alassio, La saluto con ossequio.