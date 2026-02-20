Alassio, la “Biblioteca sul mare” celebra i 25 anni di attività

Alassio. Martedì 24 febbraio alle ore 10, presso l’Auditorium della Biblioteca, si terrà la Giornata istituzionale per celebrare i 25 anni da quel sabato del 2001 in cui si inaugurò la nuova sede prospicente il mare che gli valse fin da subito l’appellativo di “Biblioteca sul mare”.

“È un bel traguardo – sottolinea il sindaco Marco Melgrati – che mi riporta indietro nel tempo quando, con la Giunta di quel momento e la collaborazione di Monica Zioni, riuscimmo a dare una sede di grade prestigio alla nostra Biblioteca“.

Questo venticinquesimo coincide curiosamente con un anniversario storico. Nel 1946 infatti nasceva la “Biblioteca Civica della Città di Alassio”, proprio così chiamata dal Comitato promotore tra cui ha spiccato il lavoro del dottor Renzo Deaglio, a cui è poi stata intitolata. La Biblioteca nacque come azione concreta voluta dal CLN e tutta rivolta alla possibilità dei cittadini di fruire liberamente della cultura “e questo accadeva – evidenzia il consigliere comunale con incarico a Biblioteca e Spazi Culturali, Mariacristina Boeri – proprio nei mesi immediatamente successivi alla fine della guerra. Volevano lasciarsi alle spalle quel brutto periodo e hanno seminato molto bene. Oggi abbiamo una Biblioteca che ci invidiano, che piace a tantissimi e che sa stare al passo con i tempi. Vogliamo approfittare di questa doppia ricorrenza, gli 80 anni dalla sua nascita e i 25 della nuova sede, per dar vita a nuove modalità di incontro della cultura in favore dei cittadini“.

In occasione della Giornata istituzionale di martedì 24 febbraio verrà presentato il programma di massima che la Biblioteca porterà avanti nei prossimi mesi. L’incontro si concluderà con un piccolo rinfresco a fine mattinata. “Confido nella partecipazione non solo delle istituzioni – conclude Boeri – ma anche dei nostri concittadini“.

Per ulteriori informazioni: 0182648078; biblioteca@comune.alassio.sv.it.