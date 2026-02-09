Alassio, furto in pieno centro: ladro scappa a piedi ma viene intercettato dalla polizia locale

Alassio. Un 48 enne di origine tunisina è stato denunciato dagli agenti della Polizia Locale di Alassio per aver rubato alcuni capi di abbigliamento da un negozio di abbigliamento di via Dante.

Il titolare del negozio, avvertito da alcuni passanti, ha subito seguito il ladro che è scappato verso la via Aurelia proprio mentre transitava un’auto del Comando di via Gastaldi che, raccolta la segnalazione del commerciante, ha poco dopo fermato il ladro dal cui zaino erano ancora ben visibili le etichette dei vestiti oggetto di furto.

Lo stesso, sottoposto ai successivi accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre i capi di abbigliamento sono stati immediatamente riconsegnati al negoziante.