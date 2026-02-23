Alassio, festa per i 25 anni della Biblioteca. Quaglieni: “Grazie a Baldassarre protagonista della cultura alassina”

Alassio. “I festeggiamenti per la biblioteca sul mare e per gli 80 anni della biblioteca civica alassina che ha lontane origini, devono mettere in luce il protagonista, anzi il demiurgo, della biblioteca sul mare Roberto Baldassarre che il sindaco Melgrati appoggiò senza remore, dandogli assoluta fiducia per tanti anni”.

Lo ha affermato il professor Pier Franco Quaglieni, in relazione alle celebrazioni per i 25 anni di attività della “Biblioteca sul mare”, che si svolgeranno ad Alassio domani, 24 febbraio.

“E’ stato Baldassarre a creare in termini culturali e materiali la biblioteca sul mare, dandole prestigio regionale e nazionale. Fu un uomo modesto che non si montò mai la testa per i successi. Ricoverato in ospedale per una grave malattia che lo portò alla morte, si faceva portare il lavoro da seguire sul letto di sofferenza con stoismo più unico che raro”, ha proseguito Quaglieni.

“Si sentì in imbarazzo quando lo proposi a Ciampi per la nomina a commendatore della Repubblica e che mai esibì, anche perché suscitò le invidie dell’assessore alle cultura che ottenne di farsi nominare cavaliere. E’ stato il protagonista della nuova biblioteca sul mare, della pinacoteca Levi, del premio letterario che ha dato lustro ad Alassio in Europa”

E ancora: “Baldassarre è stato per la cultura alassina ciò che Berrino fu per il turismo. Baldassarre fu un unicum perché la sua dedizione al lavoro era senza confini e immenso fu il suo rispetto per il mondo intellettuale, dimostrando eleganza, misura, discrezione, rifiuto di ogni protagonismo, pur essendo lui un vero, unico, capace protagonista: un operatore culturale che avrebbe potuto dirigere una grande biblioteca civica a Milano, Torino, Genova senza problemi”.

“Pur non invitato, cercherò martedì, di intervenire al festeggiamento per la biblioteca alassina dove ho tenuto almeno oltre un centinaio di conferenze in 25 anni di collaborazione ininterrotta. Il centro Pannunzio non può essere assente. Ho annullato un impegno a Milano per essere presente ad Alassio martedì”, ha concluso Quaglieni.