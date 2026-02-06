Al Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci valigie pronte e sguardi all’Europa: al via il progetto “Sentieri d’Europa”

Savona. C’è un’aria diversa in questi giorni tra i corridoi del Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci: l’eccitazione di chi sa che sta per iniziare un’avventura formativa senza precedenti. Con il progetto “Sentieri d’Europa”, la comunità scolastica si prepara a superare i confini nazionali.

Mentre le lezioni procedono regolarmente, 105 studenti stanno già guardando alle mappe di Dublino, Berlino e Rouen. Il progetto non è una semplice parentesi ricreativa, ma un’immersione totale di 40 ore di formazione intensiva all’estero.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare la teoria linguistica e tecnica studiata in classe in competenza reale. Gli studenti dovranno confrontarsi con professionisti del settore in Irlanda, in Germania e in Francia. Saranno sette giorni di “full immersion” che lasceranno un segno profondo nel loro percorso di crescita, umano e professionale.

Il progetto darà priorità alle classi quarte, seguite dalle quinte e dalle terze, creando un ponte generazionale dove i più grandi fanno da apripista ai più giovani in questa nuova modalità di fare scuola: meno statica, più orientata al “fare” e profondamente europea.

Nel percorso turistico Quadriennale, esperienze come “Sentieri d’Europa” fanno parte di una visione precisa della nostra offerta formativa: una filosofia dell’imparare viaggiando e un modo concreto per declinare la metodologia learning by doing.

Pensato per chi ha voglia di mettersi in gioco, il percorso Turistico quadriennale non è solo un modo per diplomarsi con un anno di anticipo, ma è l’indirizzo ideale per chi vuole un contatto diretto e costante con il mondo del lavoro e dell’internazionalizzazione. In un percorso dove il tempo è prezioso, ogni viaggio e ogni progetto diventano mattoni fondamentali per costruire, già a 18 anni, un profilo professionale preparato per le sfide globali.

L’Europa chiama, e il Boselli Alberti Mazzini Da Vinci è pronto a rispondere.