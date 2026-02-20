Addio a La Prealpina: dopo 24 anni Albenga perde un punto di riferimento per il fai da te

Albenga. La notizia era nell’aria e a certificarla oggi sono enormi cartelli che campeggiano all’esterno del punto vendita. Dopo 24 anni di attività, La Prealpina di Albenga si prepara a chiudere definitivamente i battenti, segnando la fine di un’epoca per il settore del bricolage e del fai da te nel comprensorio ingauno.

In queste ore, i locali di regione Carrà, lungo via al Piemonte, sono meta di un viavai incessante di clienti attirati da un “Fuori Tutto”, una svendita totale con sconti al 30%, che saranno l’ultimo atto di una storia ultra ventennale.

Il punto vendita aveva già attraversato momenti di crisi in passato, cercando di resistere alle trasformazioni di un mercato sempre più aggressivo, tra l’arrivo di nuovi competitor sul territorio, la crescente offerta di super e ipermercati e, non ultimo, l’impatto dei portali online, capaci di proporre articoli sempre più accattivanti a prezzi molto convenienti.

È una chiusura sofferta perché, nonostante l’impegno costante e la professionalità profusa dai dipendenti, passati recentemente da 6 a sole 4 unità, i loro sforzi non sono stati sufficienti a invertire la rotta.

Per questi lavoratori si apre ora la difficile strada della ricollocazione, considerando che l’unico altro punto vendita in Liguria si trova ad Arma di Taggia e che per ogni altra opportunità lavorativa legata all’insegna bisogna necessariamente guardare fuori dai confini regionali.

Al momento, inoltre, non è prevista alcuna nuova apertura a marchio Prealpina nell’albenganese mentre è già iniziato il conto alla rovescia: i locali dovranno essere liberati entro il prossimo 31 marzo.

E mentre gli scaffali si svuotano, resta anche l’incognita su cosa ne sarà dell’ampio immobile di via al Piemonte: attualmente non circolano voci né tantomeno conferme su possibili cessioni o passaggi di mano a nuove proprietà, in attesa di capire se ci saranno eventuali novità nel prossimo mese.