Ad Albisola l’incontro “Arte, Storia e Memoria: Memorial du Camp de Rivesaltes

Albisola. In occasione del Giorno della Memoria, che ricorda le vittime della Shoah, la Sezione Soci Coop Liguria di Albisola organizza un incontro pubblico dal titolo “Arte, Storia e Memoria: Memorial du Camp de Rivesaltes” che si terrà sabato 7 febbraio, alle 16,30, nella Sala Polifunzionale degli Alpini delle Albisole in Corso Mazzini ad Albisola Superiore, in collaborazione con le Associazioni ANED e ISREC di Savona e la Sezione ANPI “Casarino-Ferrari-Saettone” di Albisola Superiore.

“L’obiettivo è mantenere viva la memoria e difendere i valori democratici di libertà, giustizia e solidarietà”. All’incontro interverrà anche l’assessore del Comune di Albisola Calogero Spirio.

L’incontro è dedicato al memoriale francese di Rivesaltes che testimonia internamento e spostamenti forzati nel XX secolo e riflette sui movimenti degli esuli di oggi: grazie alla profonda conoscenza del mondo artistico e a un ricco corredo di immagini, il professor Massimo Trogu ripercorre la storia del sito che dieci anni fa ha avuto il definitivo riconoscimento di monumento storico, luogo sacro per il ricordo delle migliaia di internati fuggiti da guerre e persecuzioni nel secolo scorso: dagli esuli spagnoli della dittatura franchista, agli ebrei e omosessuali sotto l’occupazione nazista fino agli Harkis algerini dopo la guerra di indipendenza dalla Francia.

La descrizione dell’opera di Rudy Ricciotti, uno dei più noti architetti europei, è l’occasione per ricordare anche importanti opere di artisti internazionali e del territorio che hanno rappresentato guerre e drammi, attraverso proprie originali visioni.

Coop Liguria è impegnata attivamente nella salvaguardia della memoria e supporta le iniziative promosse dalle associazioni del territorio, offrendo momenti di approfondimento nell’ambito delle attività sociali, consultabili sul sito Coopseitu.it.

Con il progetto Saperecoop la Cooperativa offre alle scuole strumenti e spunti di riflessione sul tema, come il docufilm “Storia di un viaggio a Mauthausen” realizzato con ANED di Genova seguendo un gruppo di giovani in visita ai campi di concentramento.