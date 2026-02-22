Ad Albenga nasce la scuola di arrampicata “Orizzonti Verticali”

Nasce ad Albenga la scuola di arrampicata “Orizzonti Verticali”, una nuova realtà formativa dedicata alla promozione e all’insegnamento dell’arrampicata sportiva con particolare attenzione alla sicurezza, alla consapevolezza e alla crescita tecnica degli allievi.

La scuola opera all’interno della sezione CAI di Albenga ed è composta interamente da volontari che mettono a disposizione tempo, passione ed esperienza con l’obiettivo di trasmettere l’amore per la montagna e le sue discipline.

La direzione è affidata a Lodovico Spiota, istruttore nazionale di arrampicata libera con il quale collaborano professionisti preparati e attenti, impegnati in percorsi di formazione continua con aggiornamenti e verifiche a livello regionale e nazionale, a garanzia di un’elevata qualità didattica e di un approccio moderno all’insegnamento.

“Desidero ringraziare Maria Gabriella Guerra, presidente del CAI, e tutto il direttivo per la disponibilità, l’entusiasmo dimostrato e per l’ospitalità data alla scuola di arrampicata – dichiara il direttore Spiota -. Il nostro obiettivo è promuovere e insegnare l’arrampicata mettendo sempre al centro la sicurezza. Viviamo in un territorio straordinario dove mare e montagna si incontrano e dove, in poco tempo, possiamo trovarci di fronte a pareti eccezionali. Albenga, grazie alla sua posizione centrale, consente di raggiungere rapidamente moltissime vie: basti pensare che il nostro comprensorio è tra i più importanti d’Italia con oltre 4.000 itinerari”.

“Ci auguriamo che sempre più persone possano avvicinarsi a questo sport e farlo con la giusta consapevolezza”.

L’attività della scuola abbraccia tutte le forme dell’arrampicata, dalla falesia al boulder fino alle vie lunghe, e accompagna gli allievi non solo nell’apprendimento tecnico ma anche in un percorso di crescita personale, fornendo strumenti culturali e formativi per muoversi in ambiente naturale con rispetto, responsabilità e autonomia.

Radicata nel territorio, la scuola di arrampicata “Orizzonti Verticali” si rivolge sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla montagna sia a chi vuole approfondire e perfezionare le proprie competenze, condividendo valori fondamentali come sicurezza, rispetto dell’ambiente e passione per l’andar per monti.