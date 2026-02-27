Ad Alassio un incontro con la europarlamentare di AVS Benedetta Scuderi “per raccontare la Flotilla”

Alassio. Appuntamento domani alle 18 nella biblioteca civica di Alassio per un incontro dedicato alla Palestina e alle iniziative a sostegno del popolo palestinese. Protagonista della conferenza sarà Benedetta Scuderi, europarlamentare di AVS e partecipante alla spedizione della Global Sumud Flotilla. L’evento, organizzato dalla lista civica “Alassio di tutti”, sarà presentato dal consigliere regionale Jan Casella nell’auditorium Roberto Baldassarre della biblioteca civica Renzo Deaglio in piazza Airaldi e Durante. “Dall’Europa alla Palestina: Benedetta Scuderi racconta l’esperienza della Global Sumud Flotilla” è il titolo della testimonianza in cui la deputata europea racconterà la sua esperienza.

“Il genocidio palestinese è una tragedia di dimensioni enormi, il cui orrore rimarrà impresso nella Storia e che ferisce l’umanità. A renderla ancora più esecrabile è l’altissimo numero di vittime tra bambini, donne e anziani. I nostri concittadini hanno dato una grande risposta umanitaria a questa emergenza. Ci auguriamo che anche la nostra classe dirigente reagisca con altrettanta determinazione. La richiesta di aiuto dei palestinesi deve essere ascoltata: chi si gira dall’altra parte, farà i conti con la propria coscienza”, dichiara Jan Casella.

“Riteniamo necessario lavorare su due fronti per affrontare l’emergenza umanitaria e interrompere il genocidio del popolo palestinese. A livello istituzionale, bisogna adottare tutti i provvedimenti necessari per boicottare e isolare le attività dello Stato di Israele per spingerlo a fermare lo sterminio dei palestinesi. Sul piano della solidarietà, serve uno sforzo collettivo per aprire un canale di rifornimento diretto per dare sollievo ai civili assediati, che continuano a morire di fame, di sete e per malattie che potrebbero essere facilmente curate, se ci fosse la possibilità di assisterli”, denuncia Jan Casella.

“Fermare il genocidio e la pulizia etnica a Gaza, intervenire per il pieno rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, mettere fine all’occupazione e ai tentativi di annessione della Cisgiordania: su tutto questo l’Europa non solo non è stata protagonista, ma si è rivelata di fatto assente”, spiega Benedetta Scuderi. E chiarisce: “Soltanto unendo le mobilitazioni dal basso ad un lavoro di pungolo quotidiano dentro le Istituzioni possiamo reagire a questa inerzia. Eventi come quello in programma ad Alassio diventano quindi occasioni fondamentali per condividere con le nostre comunità ogni azione utile per continuare a mantenere alta l’attenzione su quanto accade in Palestina”.