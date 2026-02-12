Savona. Paura a Savona dove, nella mattinata odierna (12 febbraio), intorno alle 10,30, si è verificato un episodio molto violento.

È successo in via Pisa, all’incrocio con via San Lorenzo. Si è trattato di un accoltellamento, ma le informazioni sull’accaduto sono ancora poche e frammentarie.

Sul posto si sono recati immediatamente Polizia di Stato e soccorritori: un’ambulanza della Croce Bianca di Savona e l’automedica del 118.

Non si conosce ancora l’esatta dinamica ma, stando a quanto riferito da un testimone, tutto sarebbe nato da “una ‘banale’ lite per il passaggio sul marciapiede, sfociato in violenza quando uno dei due ha estratto un coltello, colpendo l’altro e trappassandogli il braccio“.

L’accoltellato ha subito una ferita profonda ad un braccio, mentre l’aggressore è fuggito sul suo monopattino.

La vittima ha anche cercato di inseguirlo, ma invano. I primi a soccorrerlo sono stati un passante, un giovane, e i gestori del negozio “La Coloniale”, che con l’ausilio di fazzoletti di carta hanno tamponato la ferita per cercare di limitare l’emorragia.

A testimoniare la violenza dell’accaduto, presente una lunga scia di sangue sia sulla strada che sul marciapiede.

Il ferito, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato poi trasportato, in codice rosso (complice la ferita e la copiosa emorragia), all’ospedale San Paolo di Savona.