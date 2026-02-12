  • News24
Botta e risposta

Accoltellamento a Savona, Russo e Pasquali: “Fatto gravissimo. Scaramuzza e FdI speculano su questi fatti per calcoli elettorali” fotogallery

Il sindaco Russo e l'assessore alla Sicurezza, Barbara Pasquali commentano l’accoltellamento avvenuto questa mattina in via Pisa: "Fatti che non devono accadere"

Accoltellamento a Savona

Savona. “E’ un fatto gravissimo, siamo in contatto con il Questore per seguire gli sviluppi, ma cose di questo genere non devono assolutamente accadere a Savona. Esprimo tutta la mia vicinanza al giovane rimasto vittima di un ferimento grave”. Con queste parole, il sindaco di Savona, Marco Russo, e l’assessore alla Sicurezza, Barbara Pasquali commentano l’accoltellamento avvenuto questa mattina in via Pisa a Savona.

La vittima è un ventitreenne italiano, che si trova attualmente all’ospedale San Paolo di Savona, dove era giunto, in codice rosso. E’ stato operato al braccio per ridurre la ferita.

La polemica di Scaramuzza e di Fratelli d’Italia è gravissima. Innanzitutto perché è grave speculare su questi fatti per calcolo elettorale. In secondo luogo, Scaramuzza e il partito della premier dimenticano che la sicurezza pubblica è competenza del Governo e questi due partiti ne fanno parte”, aggiungono Russo e Pasquali in riferimento alla polemica da parte del consigliere comunale di minoranza e del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

Quest’Amministrazione sta lavorando sul tema della sicurezza molto più che in passato, con la prevenzione, l’implementazione delle telecamere, il presidio dei nostri Agenti e il coordinamento con le Forze dell’Ordine. Polizia, Carabinieri e tutte le altre forze dell’ordine si stanno impegnando al massimo per presidiare il nostro territorio, ma è noto che le loro risorse sono limitate. Quindi invece di speculare con polemiche sbagliate, parlino con i loro partiti nazionali e chiedano che il loro Governo dia risposte concrete alle città”, concludono il primo cittadino e l’assessore.

