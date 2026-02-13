  • News24
Buona notizia

Accoltellamento a Savona, operazione riuscita per il ventitreenne ferito alla mano fotogallery

Non è in pericolo di vita

Accoltellamento Savona

Savona. Operazione riuscita, il paziente ha una buona prognosi per quel che riguarda la funzionalità della mano e non è in pericolo di vita. Sono queste, in sintesi, le condizioni della vittima dell’accoltellamento avvenuto ieri mattina (12 febbraio), a Savona. 

Si tratta di un ventitreenne italiano, che si trova attualmente ricoverato ancora all’ospedale San Paolo di Savona, dove era giunto, in codice rosso (per via della ferita e di una copiosa emorragia), nella mattinata di ieri, a seguito dell’aggressione.

Nel frattempo ieri pomeriggio È stato rintracciato e bloccato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 12 febbraio, il giovane di 23 anni di origini tunisine – regolare sul territorio – sospettato di aver accoltellato un coetaneo (un ragazzo italiano) nella mattinata di ieri a Savona, nel quartiere di Villapiana. Il giovane è stato portato presso il carcere di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito finora, i due ragazzi, che si conoscevano già, si sarebbero incrociati casualmente sul marciapiede. Da lì sarebbe nato un litigio, degenerato in pochi istanti.

Già da tempo i rapporti tra i due erano tesi, motivo per cui i poliziotti ipotizzano che l’accoltellamento sia legato all’acuirsi degli attriti già esistenti.

