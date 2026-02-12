Savona. È in ospedale, non è in pericolo di vita e presto sarà operato al braccio ferito. Sono queste, in sintesi, le condizioni del giovane, vittima dell’accoltellamento avvenuto questa mattina (12 febbraio), a Savona.

Si tratta di un 23enne italiano, che si trova attualmente all’ospedale San Paolo di Savona, dove era giunto, in codice rosso (per via della ferita e di una copiosa emorragia), nella mattinata odierna, a seguito dell’aggressione nata apparentemente per futili motivi.

A raccontare a grandi linee il fatto, avvenuto in via Pisa, all’incrocio con via San Lorenzo, intorno alle 10,30, è stato un altro giovane, che al momento risulta essere l’unico testimone dell’accaduto (QUI il suo racconto) nonché il primo a prestare soccorso al ferito.

“Si è trattato di una ‘banale’ lite per il passaggio sul marciapiede, sfociata in violenza quando uno dei due ha estratto un coltello, colpendo l’altro e trappassandogli il braccio”, ha riferito ai presenti e poi alle Forze dell’Ordine.

Sul posto, infatti, si sono recati gli agenti della Polizia di Stato che, dopo aver svolto i rilievi del caso e raccolto le testimonianze, sono al lavoro proprio in queste ore per risalire all’identità dell’aggressore che, subito dopo il fendente, si è allontanato sul suo monopattino.