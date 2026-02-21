A10, code e cantieri: fino a 5km tra Feglino e Spotorno

Orco Feglino/Spotorno. Non c’è pace per le autostrade della Liguria a causa dei cantieri e delle relative code che causano.

Sulla A10, nel tratto di concessionideltirreno.it, sono segnalati (al momento) 5km di coda tra Feglino e Spotorno, direzione Savona, causa lavori.

Rallentamenti di 2km invece tra Finale Ligure e Pietra Ligure, direzione Francia, sempre causa cantieri.

Sulla A10, all’altezza di Feglino (direzione Savona), intorno alle ore 18 si è verificato anche un leggero tamponamento tra due vetture che però, stando a quanto appreso, non avrebbe causato ulteriori ritardi sulla tratta. Sul posto è intervenuta la croce verde di Finalborgo e il ferito è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.