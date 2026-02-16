Genova. Un camion ha preso fuoco nel primo pomeriggio di lunedì lungo l’autostrada A10, tra i caselli di Genova Aeroporto e Pegli in direzione Savona.

Il traffico è completamente bloccato per consentire le operazioni di spegnimento e soccorso. Il conducente del camion si è fermato a lato della carreggiata, in una piazzola di sosta, ed è riuscito a scendere prima che le fiamme si propagassero. Ad alimentarle il carico del camion, bobine di carta: l’incendio ha intaccato anche le barriere fonoassorbenti nel tratto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. La coda è lunga diversi chilometri, la densa colonna di fumo nero che si è sviluppata è visibile già da una grande distanza e interessa anche le abitazioni che si affacciano sull’autostrada.

L’incendio è stato spento poco prima delle 15, ora in cui è stata estesa da Genova Aeroporto all’allacciamento con l’A7 la chiusura temporanea. La chiusura è stata disposta per consentire il deflusso in sicurezza del traffico rimasto bloccato in coda, all’interno del tratto chiuso.

Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona, si consiglia di uscire a Genova Ovest, di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada alla stazione di Genova Pegli. Per le lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Torino, si consiglia di percorrere l’A7 verso Nord, quindi la Diramazione Predosa-Bettole per immettersi in A26 verso Nord.