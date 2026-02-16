Agg. ore 18.35. Ancora disagi sulla A10 dopo l’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. La riapertura della sola corsia di sinistra (quella di sorpasso) – tra i caselli di Genova Aeroporto e Pegli – è prevista tra le 21 e le 22 di oggi, mentre il mezzo pesante coinvolto nell’incidente sarà rimosso nella notte.

Genova. Un camion ha preso fuoco nel primo pomeriggio di lunedì lungo l’autostrada A10, tra i caselli di Genova Aeroporto e Pegli in direzione Savona.

Il traffico è completamente bloccato per consentire le operazioni di spegnimento e soccorso. Il conducente del camion si è fermato a lato della carreggiata, in una piazzola di sosta, ed è riuscito a scendere prima che le fiamme si propagassero. Ad alimentarle il carico del camion, bobine di carta: l’incendio ha intaccato anche le barriere fonoassorbenti nel tratto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. La coda è lunga diversi chilometri, la densa colonna di fumo nero che si è sviluppata è visibile già da una grande distanza e interessa anche le abitazioni che si affacciano sull’autostrada.

Dopo lo spegnimento del rogo, avvenuto poco prima delle 15, la chiusura è stata estesa da Genova Aeroporto all’allacciamento con l’A7 la chiusura temporanea anche per consentire il deflusso in sicurezza del traffico rimasto bloccato in coda, all’interno del tratto chiuso. Molti automobilisti sono rimasti a lungo intrappolati in coda. Aspi ha portato dell’acqua del rifocillarli. Intorno alle 18.30 sono rimasti in coda solo i mezzi pesanti.

Camion in fiamme sulla A10

Le alternative per i viaggiatori

Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona, si consiglia di uscire a Genova Ovest, di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada alla stazione di Genova Pegli. Per le lunghe percorrenze, a chi è diretto verso Torino, si consiglia di percorrere l’A7 verso Nord, quindi la Diramazione Predosa-Bettole per immettersi in A26 verso Nord. Ripercussioni pesanti sul traffico sull’Aurelia in particolare nella zona di Sestri Ponente. La chiusura dell’Aurelia per la frana all’altezza di Vesima fra l’altro impedisce il deflusso di quanti devono recarsi verso il savonese.