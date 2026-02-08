A10, auto perde il controllo e sbatte contro guardrail all’altezza di Albisola: soccorsi mobilitati

Savona/Albisola. Agg ore 18.50: non si registrano più km di coda. La viabilità è tornata regolare

E’ avvenuto intorno alle 17.40 l’incidente in autostrada, sulla A10, poco dopo il casello di Albisola. Dalle prime informazioni ricevute un’auto si sarebbe ribaltata in autonomia, per questo non risultano coinvolte altre persone e altri mezzi.

Sul posto intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’abitacolo. E sempre dalle prime informazioni ricevute l’uomo (di circa sessanta anni), alla guida dell’auto capottata, è uscito autonomamente dalla sua vettura e non ha voluto recarsi in ospedale. Dunque non avrebbe riportato ferite importanti. Sul posto comunque era intervenuta la Croce Verde Albisola Superiore, per prestargli soccorso.

Resta da capire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche la Polstrada per i rilievi del caso.

Al momento il sito di autostrade segnala coda di 1 km tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per incidente. Tempo di Percorrenza: 20′ (+15′)