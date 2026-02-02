A Varazze una delegazione di consiglieri di Roussillon ha incontrato la città e le associazioni 

Varazze. Un gemellaggio che prosegue. Una delegazione del Comune di Roussillon in visita a Varazze.

Legame stretto, come sottolinea il primo cittadino, Luigi Pierfederici: “Nella Sala del Consiglio Comunale, abbiamo vissuto un bel momento di saluti istituzionali e di incontro. È stata un’occasione di conoscenza e di scambio tra le associazioni di Varazze e le associazioni francesi, nel segno di un gemellaggio che nel tempo è cresciuto e continua a dare frutti positivi”.

“Un rapporto fatto di amicizia, – continua il sindaco – di scambi culturali, di collaborazione e soprattutto di attività scolastiche, che rafforzano il senso di fratellanza tra le nostre comunità e offrono ai più giovani esperienze importanti di apertura e confronto. In questi giorni gli amici di Roussillon sono stati ospiti delle nostre associazioni, partecipando ad attività condivise e visitando i luoghi in cui ogni giorno si costruisce il grande patrimonio associativo della nostra città”.

Cultura, tradizione, sport; ma non solo di questo si è parlato e si parlerà. Era presente anche l’assessore all’Istruzione, Mariangela Calcagno: “Giorni di scambi interessanti che proseguono da anni all’insegna di un arricchimento reciproco. Un legame stretto nel 2018, con la scuola, con le associazioni, lo sport e tutte le nostre realtà”.