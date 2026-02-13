A Savona un incontro tra sindaci e Asl2: in un anno 20mila prestazioni specialistiche nella casa di comunità di Albenga

Savona. Si è svolto oggi presso il Comune di Savona un incontro istituzionale convocato dal Sindaco Marco Russo e promosso dall’Area Sociosanitaria Locale 2 con i sindaci e i rappresentanti dei Comuni sede di distretto sanitario – Savona, Cairo Montenotte, Albenga e Finale Ligure – oltre a Pietra Ligure in qualità di sede ospedaliera, alla presenza del Presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati ai rappresentanti dei Comuni i principali indirizzi di programmazione per il 2026, con particolare attenzione allo sviluppo della sanità territoriale e alla progressiva attivazione delle Case della comunità e degli Ospedali della comunità, pilastri del modello di assistenza di prossimità.

L’incontro è stato introdotto dal Sindaco Russo e aperto dal Coordinatore dell’Area Sociosanitaria Locale 2, Monica Cirone, che ha sottolineato la volontà dell’Area 2 di mantenere un confronto costante con gli amministratori locali e di informare puntualmente i Comuni sulla programmazione sanitaria del territorio, ritenendo il dialogo istituzionale un elemento essenziale per orientare i servizi ai bisogni della cittadinanza. Nel suo intervento, il Coordinatore Cirone ha evidenziato anche l’incremento dell’attività ospedaliera registrato negli ultimi mesi e la buona capacità dei due Pronto Soccorso aziendali di gestire il fenomeno del boarding in collaborazione con i reparti, risultato anche della maggiore capacità dei servizi territoriali di intercettare e filtrare i casi a minore complessità assistenziale.

Erano presenti, in rappresentanza dell’Area 2, anche il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Roberto Carrozzino, la Dott.ssa Iris Grassi, Direttore del Distretto Albenganese, il Direttore del Distretto Savonese e Finalese Amatore Morando e il Direttore del Distretto Bormide Luca Corti, anche Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia.

La Dott.ssa Grassi ha presentato i risultati del primo anno di attività della Casa della comunità di Albenga, portata come esempio concreto di struttura già operativa e funzionante sul territorio.

Nei primi undici mesi di attività sono state erogate oltre 20.000 prestazioni specialistiche, con presa in carico dei pazienti nei percorsi successivi e forte integrazione con l’Assistenza Domiciliare Integrata. La struttura garantisce la presenza dei medici di medicina generale dal lunedì al venerdì e della continuità assistenziale nei fine settimana, assicurando un presidio sanitario attivo 24 ore su 24.

È stato inoltre ricordato il ruolo dell’Ospedale della comunità di Albenga quale ulteriore tassello dell’offerta territoriale, con accesso rapido e presa in carico tempestiva dei pazienti.

Il Direttore del Distretto Bormide Luca Corti ha illustrato gli interventi in corso presso l’Ospedale della comunità di Cairo, già operativo su un piano e destinato ad ampliarsi con nuovi ambulatori della Casa della comunità, servizi radiologici e sviluppo dell’attività chirurgica ambulatoriale, oggi estesa a quattro giorni settimanali.

È stata inoltre evidenziata la positiva risposta del territorio al mezzo mobile per i prelievi ematici, integrato con i sistemi di prenotazione regionali e organizzato su base comunale, nonché il contributo degli infermieri di famiglia e di comunità.

Il Direttore del Distretto Savonese e Finalese Amatore Morando ha aggiornato i presenti sull’imminente apertura della Casa della comunità di Pietra Ligure e sui risultati positivi registrati dalla Casa della comunità di Finale Ligure, che ha ottenuto un riscontro favorevole da parte della popolazione.

Tra i servizi attivi o in fase di potenziamento sono stati citati i percorsi integrati per lo scompenso cardiaco, gli ambulatori territoriali, i servizi sociali integrati, i punti prelievo, l’attività oculistica, il consultorio e i servizi CUP, con riferimento anche alle prossime aperture di via Collodi e Vado Ligure.