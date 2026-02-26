A Savona “L’arte risveglia le emozioni”: workshop artistici per pazienti affetti da Alzheimer e caregiver

Savona. L’arte come ponte verso la memoria e il benessere emotivo. Nasce a Savona il progetto “L’arte risveglia le emozioni”, un ciclo di workshop artistici espressamente dedicati alle persone che convivono con la malattia di Alzheimer e a coloro che se ne prendono cura quotidianamente.

L’iniziativa, ospitata presso il centro diurno “Albero della Vita” in via Stalingrado 94, Savona, mira a stimolare la creatività e la socializzazione attraverso la manipolazione dell’argilla e l’espressione pittorica, offrendo un momento di sollievo e connessione al di fuori della routine assistenziale.

Il percorso è strutturato in due gruppi distinti, ciascuno composto da 4 incontri gratuiti, per garantire un’attenzione personalizzata ai partecipanti. Il gruppo del martedì si riunirà dalle 10 alle 12 il 3, il 10, il 17 e il 24 marzo; il gruppo del giovedì si riunirà dalle 10 alle 12 il 12, il 19, il 26 marzo e il 2 aprile.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione di diverse realtà del territorio impegnate nel sociale e nella salute. Promotori dei workshop sono Associazione Alzheimer Savona e ASL 2 Liguria. Tra i partner figurano Anteo, la Scuola Comunale di Ceramica di Albisola Superiore, ANCoS Aps Savona e ACLI Savona, con il sostegno della Fondazione De Mari CR Savona e il patrocinio del Comune di Savona.

Non si tratta di semplici lezioni di ceramica, ma di un vero e proprio “risveglio emozionale”. L’attività manuale aiuta a mantenere le capacità residue, riduce lo stress e favorisce l’espressione di sé laddove le parole potrebbero venire a mancare. Per i caregiver, rappresenta un’occasione preziosa per condividere un’esperienza positiva e creativa con il proprio caro.

Le persone interessate possono contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti: al numero +39 347 123 1296 o via mail a associazionealzheimersavona@gmail.com.