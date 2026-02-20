A Savona inaugura “The hub”, centro per la formazione e promozione dell’enogastronomia

Sabato 21 febbraio, in via Caboto 43r a Savona, apre JF Wine & Food Communication The Hub – Centro per la Formazione, Promozione e Cultura Enogastronomica, nuova sede di JF Wine & Food Communication. Il centro nasce come punto di riferimento per la cultura enogastronomica, integrando alta formazione, consulenza, divulgazione e networking per creare opportunità e crescita professionale.

La proposta di The Hub si distingue per un’offerta ampia e articolata:

• Corsi e masterclass rivolti sia a professionisti che ad appassionati, con docenti qualificati e programmi aggiornati sulle tendenze del settore.

• Percorsi di aggiornamento su mercati, export e comunicazione, pensati per chi desidera approfondire le dinamiche internazionali e le strategie di promozione.

• Workshop tematici dedicati a degustazione, tecniche di vendita, valorizzazione territoriale e marketing enogastronomico.

• Degustazioni guidate e incontri con produttori, formatori e ospiti nazionali e internazionali, per favorire lo scambio di esperienze e la crescita professionale.

• Talk e conferenze con esperti del settore, momenti di confronto e approfondimento sulle tematiche più attuali.

• Collaborazioni con associazioni ed enti, progetti di valorizzazione territoriale e attività di ricerca, con pubblicazioni e programmi stagionali.

• Eventi e iniziative divulgative aperte al pubblico, per coinvolgere anche gli appassionati e i curiosi.

The Hub promuove la crescita delle competenze e delle opportunità per il territorio, favorendo la creazione di una rete di relazioni tra professionisti, aziende, istituzioni e pubblico. L’obiettivo è offrire un luogo autorevole ma inclusivo, dove formazione, promozione e relazioni si incontrano per far crescere il settore e valorizzare la cultura enogastronomica locale.

Il progetto è la nuova idea di Jacopo Fanciulli e rappresenta la sintesi di un percorso professionale costruito con anni di esperienza, studio e formazione. Fanciulli è Italian Wine Ambassador e candidato al Master of Wine; laureato in Comunicazione, possiede un Master in Enologia e Marketing Enologico e un Master in Scienze Gastronomiche e Prodotti di Qualità. È WSET Level 3 & Educator, Sommelier Professionista e Degustatore Ufficiale AIS. È particolarmente attivo nella promozione del vino italiano nel mondo attraverso attività di formazione, comunicazione e consulenza; tra gli obiettivi centrali vi è l’incremento della notorietà dei vini liguri e della cultura del territorio, in Italia e all’estero, obiettivo perseguito anche attraverso progetti e iniziative condivise con la rete Vite in Riviera.

Ha collaborato con Vinitaly International come project manager e coordinatore della Vinitaly International Academy, Tasting Coordinator e giudice di 5StarWines & Wine Without Walls. È autore della Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine e della Jumbo Shrimp Guide to International Grape Varieties in Italy ed editor di Italian Wine Unplugged 2.0, con contributi per testate di settore. Partecipa come giudice a concorsi internazionali quali International Wine Challenge, Mondial des Vins Extrêmes e Grenaches du Monde, oltre a selezioni nazionali ed estere. Presiede il Comitato Scientifico del progetto Oria Toscana di Roberto Cipresso.

“Con The Hub intendo offrire un luogo autorevole ma inclusivo, dove formazione, promozione e relazioni si incontrano. Vorrei che The Hub diventasse anche un punto di riferimento, per il territorio e non solo, un centro culturale a disposizione di appassionati, curiosi e professionisti. Un punto in cui far crescere competenze e opportunità per il territorio e per chi vive il settore” dichiara Jacopo Fanciulli.