Pietra Ligure. Un silenzio carico di commozione ha avvolto questo pomeriggio la Basilica di San Nicolò, gremita per l’ultimo saluto a Mirko Oddonetto, il 19enne scomparso lo scorso 21 febbraio. Pietra Ligure si è stretta nel dolore, unita attorno alla sua famiglia in un abbraccio collettivo che ha riempito la chiesa e la piazza. Alla funzione era presente anche il vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, Guglielmo Borghetti.

Sguardi lucidi, abbracci lunghi e silenziosi. Tantissimi i giovani che hanno preso parte alla celebrazione: amici di sempre, compagni di classe, ragazzi arrivati anche dai paesi vicini e persone che, pur non conoscendolo direttamente, hanno voluto esserci. Una partecipazione intensa, che racconta di un’intera comunità stretta attorno ai genitori per far sentire con forza la propria vicinanza.

Durante la funzione ha preso la parola il papà di Mirko, carabiniere. Fuori dalla basilica erano parcheggiate le auto dei colleghi dell’Arma. Anche i compagni di scuola hanno ricordato i momenti vissuti insieme a lui, tra sorrisi, amicizia e quotidianità condivisa.

Al termine della funzione, in segno di ricordo, gli amici hanno portato davanti alla Basilica la moto da enduro di Mirko, la sua grande passione. Due ragazzi l’hanno spinta prima fino alla chiesa e poi, una volta conclusa la celebrazione, fino al casello dell’autostrada di Pietra Ligure. Qui molti hanno lasciato un fiore nella vicina area di sosta.

Durante il percorso hanno sorretto un grande striscione con la scritta: “Il tuo ricordo vive nei nostri pensieri. Ciao Mirko”.

Proprio dal casello, dopo la funzione, sono stati lasciati volare in cielo dei palloncini colorati, che si sono alzati lentamente sopra la città. Un gesto semplice ma carico di significato, per salutare Mirko e affidare al cielo il suo ricordo, custodito nel cuore dei suoi amici.