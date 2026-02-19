Prenderà il via il prossimo 7 marzo il quinto campionato regionale ligure di vela paralimpica classe “Hansa 303”.

L’evento, ideato dalla Commissione Nautica del CIP Liguria, è stato presentato questa mattina nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria.

“Il Campionato regionale ligure di vela paralimpica affianca allo spettacolo agonistico, articolato in sei tappe da marzo a settembre, alla sensibilizzazione sul tema degli sport nautici accessibili – commenta la vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro – La principale novità di questa edizione riguarda gli eventi di confronto e collaborazione sinergica con le associazioni del territorio che arricchiscono il palinsesto: non mancheranno open day, convegni ed incontri per parlare di attività inclusive e di opportunità sportive per persone con disabilità o fragilità di vario tipo. Un modo per ribadire che lo sport può e deve essere per tutti, grazie all’esempio di atleti di straordinaria forza e tenacia come i protagonisti del Campionato regionale”.

La tappa inaugurale del campionato sarà quella di Andora il 7 e 8 Marzo, seguiranno poi quelle di Sestri Ponente (28-29 marzo), Santa Margherita Ligure (18-19 aprile) Chiavari (25-26 aprile), Savona/Varazze (16-17 maggio) e La Spezia (5-6 Settembre).

Un evento unico nel suo genere, promosso dal CIP e mirato a porre l’attenzione sul tema degli sport nautici accessibili, attraverso un coinvolgimento sempre più completo e capillare delle realtà locali che si occupano di disabilità. Grazie al supporto dei rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive locali, l’obiettivo è quello di fare conoscere nuove opportunità per fare praticare attività sportive a persone con disabilità e fragilità di vario tipo.

Il programma prevede momenti di confronto con le associazioni del territorio e negli eventi collaterali che affiancheranno le consuete tappe di gara. In concomitanza con il primo weekend di gara, si terrà ad Andora un evento che prevede la presenza di istruttori e accompagnatori di Liguria e Piemonte per uno stage tecnico sulla vela paralimpica e sull’imbarcazione Hansa 303. Seguiranno alcune giornate dedicate agli sport inclusivi come, ad esempio, quelle dal 20 al 22 marzo a La Spezia con conferenza stampa e un open day sulla vela paralimpica, l’appuntamento del 21 aprile a Chiavari, con il convegno “Sport nautici e inclusione”, e infine la Giornata per gli sport inclusivi a Varazze, nel mese di maggio.

Lo scorso settembre, per la prima volta nella storia della competizione, i vincitori dell’edizione 2025 erano stati premiati nel contesto del Salone Nautico, a Genova. Nell’ambito della conferenza stampa odierna, un riconoscimento speciale è stato consegnato agli “atleti accompagnatori“, figure di fondamentale importanza che, con la loro passione, aiutano ad avvicinarsi alla vela persone con disabilità. Anche quest’anno, il premio è stato assegnato in ricordo di Giulio Ganapini, che per anni ha aiutato tante persone ad avvicinarsi agli sport del mare: i premiati di questa edizione sono stati Marcello Brioschi, Ferdinando Galletti e Angelo Gallo.