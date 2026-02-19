A Genova tassa sui crocieristi, Savona aspetta. Russo: “Ora non è sul tavolo, valutabile in futuro”

Savona. “Al momento la questione della cosiddetta tassa sui passeggeri non è una misura allo studio. Questo non esclude, se ve ne fossero i presupposti, possa essere valutata in futuro e d’intesa con Autorità Portuale”.

Se il Comune di Genova tira dritto, a Savona ad oggi – fa sapere il sindaco Marco Russo – la questione della tassa sui crocieristi non è sul tavolo. Per Palazzo Sisto non è un No netto, ma rimane un’opzione valutabile. Tursi ha inserito la misura (3 euro per ogni crocierista e passeggero dei traghetti) nell’ultimo bilancio e stimato un incasso di 3,5 milioni di euro nel 2026 e gli armatori hanno fatto capire di essere pronti a fare ricorso contro la delibera.

“Da tempo – aggiunge ancora Russo – stiamo lavorando con Autorità Portuale in maniera proficua nel rapporto tra Porto e Città, per esempio stiamo definendo un accordo sulle asfaltature delle entrate”.

Sulla questione si è espresso favorevolmente alla misura approvata dalla giunta di sinistra genovese anche il consigliere comunale di PensieroLibero.zero Fabio Orsi: “Plaudo all’iniziativa perché per me le scelte che, a mio avviso, sono nell’interesse della collettività non hanno colore politico: sono buone e basta. Chi utilizza i servizi e in qualche modo beneficia delle infrastrutture e del sistema che la città stessa mette in campo per consentire di godere a pieno della propria vacanza, è giusto che, con un modesto prelievo, contribuisca al miglioramento dei servizi stessi e agli investimenti che devono essere garantiti”.

“A livello ancora più generale trovo corretto che quella parte della cittadinanza che non ‘beneficia’ direttamente della presenza dei croceristi, ne abbia un ritorno in termini di maggiori somme in mano all’amministrazione per fare investimenti per la collettività. Sono somme ingenti per il Comune e di scarso impatto per il visitatore. Sono in attesa di sapere come mai la giunta savonese, peraltro dello stesso colore politico, non si stia muovendo sollecitamente nello stesso senso per fare fronte comune. Spero che non ci siano ‘forze opposte che sconsiglino di farlo’ magari sotto elezioni. Io lo farei domani”.