A Garlenda un incontro pubblico sulla legittima difesa: aspetti giuridici, psicologici e pratici

Garlenda. Domenica 1 marzo 2026, dalle ore 16.00 alle 17.30, presso la Palestra Comunale Borgata Ponte di Garlenda, si terrà un incontro pubblico dedicato al tema della legittima difesa, promosso dalla Scuola Wado Ryu Karate Andora A.S.D. con il patrocinio del Comune di Garlenda.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Garlenda, Alessandro Navone, e vedrà la partecipazione di professionisti provenienti da ambiti diversi, con l’obiettivo di offrire una visione completa e multidisciplinare del tema.

Tra i relatori. Ilario Simonetta, Maestro di karate Wado Ryu 6° Dan FIJLKAM e istruttore di Metodo Globale Autodifesa, che approfondirà gli aspetti tecnici e pratici dell’autodifesa; la Dott.ssa Francesca Genduso, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, che illustrerà le dinamiche psicologiche legate alle situazioni di pericolo; gli avvocati Maurizio Marini, Nicoletta Luzzi e Gabriele Tassone del Foro di Savona, che analizzeranno il quadro normativo e giurisprudenziale della legittima difesa in Italia.

L’incontro si concluderà con una breve dimostrazione pratica del corso, per offrire ai partecipanti un momento applicativo e concreto.

L’iniziativa è rivolta alla cittadinanza e a tutti coloro che desiderano approfondire un tema di grande attualità, attraverso un confronto tra competenze giuridiche, psicologiche e sportive.

Parteciperanno rappresentanti delle Associazioni Zonta Club Alassio-Albenga e del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi.