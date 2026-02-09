A Finale Ligure un aperitivo letterario con Giorgio Scianna

Savona. L’ispirazione nasce spesso dal gusto: per gli studenti di un istituto alberghiero, assaporare una portata eccellente accende immediatamente il desiderio di dialogare con lo chef, esplorando la genesi di un sapore, i segreti degli abbinamenti e la ricerca estenuante dell’armonia perfetta. Questa stessa curiosità intellettuale si è accesa tra i banchi di scuola dopo la lettura di “Cose più grandi di noi”. Il romanzo di Giorgio Scianna ha spinto i ragazzi a voler incontrare l’autore, per interrogare direttamente chi quella storia l’ha immaginata e costruita.

Il risultato di questo percorso è un aperitivo letterario aperto a tutta la cittadinanza, un momento di incontro dove il volto e la voce di Scianna si intrecceranno con l’accoglienza curata dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero. L’evento gode del patrocinio del Comune di Finale Ligure ed è realizzato in stretta collaborazione con la libreria Cento Fiori.

L’appuntamento è fissato per il giorno 18 febbraio 2026 alle ore 17.00, presso la Sala della scuola. Per la partecipazione è richiesto un contributo di laboratorio di 5 euro.

Per assicurarsi un posto, è possibile prenotare ai seguenti numeri: 3204929300 e 3383470586.