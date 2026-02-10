A Dego un progetto da oltre 300 mila euro per l’efficientamento energetico della palestra di piazza Botta

Dego. Sport e aggregazione per i giovani, questo uno degli obiettivi della giunta di Dego guidata dal sindaco Franco Siri che proprio oggi ha presentato alla FILSE la richiesta di finanziamento relativa all’intervento di efficientamento energetico della palestra comunale di Piazza E. Botta.

“La struttura è uno spazio importante per Dego: viene utilizzata ogni giorno da studenti, associazioni e sportivi. L’obiettivo del progetto è renderla più efficiente, più confortevole e con consumi più contenuti, intervenendo sulle principali criticità energetiche dell’edificio – commenta il vice sindaco Corrado Ghione – L’intervento prevede, in particolare, la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione dei serramenti, così da ridurre le dispersioni e migliorare le prestazioni energetiche complessive della struttura. Il costo complessivo ammonta a 315 mila euro e il Comune ha previsto un cofinanziamento di 98 mila euro, confermando la volontà di investire sul patrimonio pubblico e sulla qualità dei servizi”.

Visto il clima rigido dell’inverno in Valbormida le spese per il riscaldamento sono sempre elevate e, come ribadiscono dal Comune, è importante fare il massimo per trattenere i ragazzi nel paese, nella palestra dove oltre agli studenti svolgono le attività la società sportiva New Volley Valbormida che conta circa 100 iscritti”.