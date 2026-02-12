  • News24
Formazione

A Cosseria il corso per diventare radioamatore organizzato da Ari Valbormida

Il 20 febbraio serata di presentazione e le lezioni si terranno il venerdì dalle ore 21

radioamatori

Cosseria. ARI Valbormida organizza un corso per il conseguimento della patente di radioamatore. Le lezioni prevedono la teoria seguita da esercitazioni pratiche, le tecniche di Radiocomunicazione, e la preparazione all’esame ministeriale gratuito.

Sono aperte le iscrizioni per il ciclo di incontri che si svolgeranno, a partire dal 20 febbraio, quando si terrà la serata di presentazione, ogni venerdì dalle 21 nella sede di Cosseria, di fronte al campo sportivo.

Per info e adesioni è possibile telefonare al numero 3386204120.

