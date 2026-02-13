A CarnevaLöa è il giorno del Palio dei Borghi, weekend dell’amore a Noli, ma anche teatro e musica: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Nel fine settimana di San Valentino saranno ovviamente tantissimi gli eventi a tema organizzati in tutta la provincia come il weekend dell’amore che porterà a Noli un mercatino sul lungomare, mentre ad Alassio verrà premiata la “più bella lettera d’amore”. Tra gli eventi clou del weekend ci sarà anche il Palio dei Borghi di CarnevaLöa, ma per gli amanti del teatro non mancherà il consueto spettacolo al Sacco di Savona. Ci sarà anche un nuovo appuntamento con la rassegna della libreria Ubik di Savona con Franco Mauro Icardi e quello coi concerti dei Pomeriggi Musicali a Finale. A Loano ci sarà anche la rassegna culturale promossa dall’Unitre, mentre ad Ortovero ritorna la musica di “Canzoni al Casone”. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti da non perdere.

A CARNEVALOA C’E’ IL PALIO DEI BORGHI

Entra nel vivo l’edizione 2026 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Domenica 15 febbraio si terrà la prima attesissima sfilata dei carri allegorici sul lungomare. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno alle 15 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per tornare al punto di partenza. Alla sfilata parteciperanno i carri “di rappresentanza” dei borghi di Loano e i carri dei comuni rivieraschi e dell’entroterra che hanno aderito alla manifestazione. Dalle 9 alle 18 presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche. Inoltre, dalle 10 alle 19 sul lungomare troveranno spazio le bancarelle del mercatino artigianale.

La kermesse carnevalesca si concluderà domenica 22 febbraio con la seconda sfilata dei carri allegorici, sempre a partire dalle 15 sul lungomare. Dalle 9 alle 18 presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche. Inoltre, dalle 10 alle 19 sempre sul lungomare troveranno spazio le bancarelle del mercatino artigianale.

Alle due sfilate parteciperanno dieci carri in concorso e tre carri di rappresentanza: per il gruppo “I fiöi de Bardenèi” di Bardineto il carro “Bardi Minecraft”; per il gruppo “Rusca Bacan” di Toirano il carro “Donkey Kong”; per il gruppo di Borghetto Santo Spirito il carro “Sister Act”; per il gruppo “I randagi della Valmaremola” di Tovo San Giacomo il carro “Darwin, ritorno alle origini”; per il gruppo Prigliani il carro “Cinderella”; per il gruppo “Roba da matti via Dante” il carro “Jurassic Park”; per il gruppo “Nuovo borgo di dentro” il carro “Mary Poppins”; per il gruppo Meceti il carro “C’era una volta l’Africa”; per il gruppo “Matétti Burdeluzi” il carro “Matetti nello spazio”; per il gruppo “Gazzi Superiori No stop” il carro “Oceania”. Sfileranno, inoltre, il carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi (a cura dell’associazione Vecchia Loano) e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin.

Il terzo carro di rappresentanza è il nuovo carro speciale della Regione Liguria dedicato ai “Liguri nel Mondo: un popolo di navigatori”. Si tratta di un omaggio epico a uomini che, con il loro coraggio e la loro visione, hanno portato lo spirito ligure oltre ogni confine. A bordo di una caravella sfileranno quattro figure simboliche, unite dal vento della storia: Cristoforo Colombo, l’esploratore per eccellenza, che con il suo viaggio verso il Nuovo Mondo ha cambiato il destino del pianeta; Andrea Doria, il grande ammiraglio e statista genovese, emblema di strategia, diplomazia e potenza marittima; Goffredo Mameli, giovane patriota e autore dell’inno nazionale, voce ardente dell’Unità e dell’identità italiana; Sandro Pertini, amatissimo presidente della Repubblica, partigiano e difensore della libertà, esempio luminoso di coraggio e integrità. Questi personaggi, pur lontani nel tempo e nelle loro storie, condividono un’eredità comune: l’audacia dei liguri, la spinta a guardare oltre l’orizzonte, la capacità di lasciare un segno profondo nel mondo. Il carro del CarnevaLöa 2026 diventa così un viaggio sulle rotte della memoria e dell’orgoglio, un inno alla Liguria e ai suoi figli illustri, navigatori non solo dei mari, ma delle idee, dei valori e del futuro.

Come sempre, in occasione delle sfilate si svolgeranno il Palio dei Borghi, competizione carnevalesca che vedrà coinvolti i carri dei borghi di Loano, e il Palio dei Comuni, l’altro contest che vede contendersi la vittoria i carri dei comuni ospiti. I vincitori dei due Palii saranno scelti da una giuria tecnica composta da diverse rappresentanze professionali e cittadine: saranno loro a decretare il “Miglior impatto emotivo”, i “Movimenti del carro più emozionanti” e la “Coreografia più spettacolare”. Quest’anno, inoltre, è stata istituita una terza “gara” a cui partecipano tutti e dieci i carri in concorso e che prevede una giuria popolare che potrà esprimere le sue preferenze tramite una votazione online. I carri vincitori saranno proclamati in piazza Mazzini al termine della seconda sfilata del 22 febbraio: in quella sede saranno assegnati i premi del Palio dei Borghi, del Palio dei Comuni e della votazione social.

SUL PALCO DEL TEATRO SACCO DI SAVONA ARRIVA MAXIMILIAN NISI

All’Antico Teatro Sacco di via Quarda a Savona, sabato 14 febbraio, alle ore 21, il Centro Mediterraneo delle Arti presenta Maximilian Nisi in “Shakespeare Amore Mio” che vedrà anche al pianoforte Stefano De Meo.

“Shakespeare è un autore misterioso, affascinante, universale. Le sue opere raccontano la bellezza del mondo e le turpitudini dell’essere umano. Non ha creato personaggi, ma vere e proprie personalità. Non ha riprodotto la natura, ma ha raccontato l’uomo e i percorsi e i motivi della sua psiche. I suoi testi sono vivi, più vivi della vita stessa. Sono una lettura perfetta. Le parole da lui usate sono piene di significato, di emozioni e di filosofia. Non vi è passione, sentimento, emozione che Shakespeare non abbia espresso con vitalità tumultuosa. Un viaggio nei labirinti dell’esistenza. Un’ emozione d’arte che diviene esperienza di vita” spiega Maximilian Nisi.

Il programma dello spettacolo prevede estratti dalle opere:

‘Come vi piace’ – Atto II, Scena 7

‘Romeo e Giulietta’ – Atto I, Scena 4 Atto II, Scena 2 – Atto III, Scena 3

‘Amleto’ – Atto I, Scena 2 – Atto II, Scena 2 – Atto III, Scena 1

‘Otello’ – Atto I, Scena 3

‘Macbeth’ – Atto V, Scene 3 – 5

‘Sonetti’ – LXVI LV CX

‘Sogno di una notte di mezza estate’ – Atto II, Scena 1

‘Riccardo II’ – Atto IV, Scena 1

‘Giulio Cesare’ – Atto III, Scena 2

‘La tempesta’ – Atto V, Scena 1

‘Sonetto CXXII’

INFO E PRENOTAZIONI TEL: 331.77.39.633 EMAIL: info@teatrosacco.com

A NOLI IL WEEKEND DELL’AMORE

Sabato 14 e Domenica 15 febbraio, in occasione del weekend dell’Amore, sulla passeggiata a mare di Noli si terrà il Mercatino dell’Artigianato dalle ore 8 alle ore 19.

A LOANO “I SABATI DELLA CULTURA IMPOPOLARE”

Prosegue la rassegna “I sabati della cultura impopolare” promossi da Unitre Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Ogni sabato alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terranno tanti incontri dedicati “a chi riesce a sopravvivere senza il web, le chat e il cellulare un pomeriggio alla settimana”.

La seconda rassegna è dedicata alla scrittura. Sabato 14 febbraio Licia De Rossi parlerà de “Il manifesto. L’arte di scrivere per immagini”.

Il programma proseguirà secondo il seguente calendario: sabato 21 febbraio Attilio Bislenghi esporrà “Orgoglio e pregiudizi. Il ‘viaggio in Italia’ di Jane Austen”; sabato 28 febbraio Andrea Miroglio parlerà de “La scrittura missionaria. Forme, intenzioni e contenuti nella comunicazione scritta degli ordini religiosi tra basso medioevo e età moderna”; sabato 7 marzo Carla Crespi presenterà “La scrittura poetica. Significato e significante nella poesia italiana del Novecento”; sabato 14 marzo Alma Oleari presenterà “L’archivio svelato. Le antiche carte dell’archivio storico diocesano raccontano le nostre radici”; sabato 21 marzo Francesca Porro parlerà di “Memoria di pietra. L’evoluzione della scrittura tra età romana e medievale nelle iscrizioni di Albenga”, sabato 28 marzo Mauro Letterio Mauro e Donatella Restani interverranno su “Musica, oralità e scrittura nel mondo antico”.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e aperti a tutti.

Per informazioni contattare il numero 375.54.45.818 o visitare la pagina Facebook Unitre Loano o il sito www.unitreloano.it.

AD ALBENGA LA SCRITTRICE MARIA MASELLA

Sabato 14 febbraio Albenga celebra San Valentino con la letteratura e il noir, ospitando la scrittrice genovese Maria Masella, che torna in città per presentare l’ultima indagine del commissario Antonio Mariani, protagonista di una delle serie più longeve e amate del panorama giallo italiano.

L’appuntamento sarà alle ore 17.30 all’Auditorium San Carlo, via Roma e sarà ad ingresso libero. La data dedicata agli innamorati si rivela particolarmente significativa: pur muovendosi nei territori del noir, il nuovo romanzo affronta anche il tema del rapporto amoroso tra Mariani e la moglie Francesca, mettendo al centro sentimenti, fragilità e legami messi alla prova da eventi inattesi.

Con questa ventisettesima inchiesta, Antonio Mariani si colloca ormai a pieno titolo accanto ai grandi personaggi della narrativa gialla nazionale, come Montalbano, Schiavone, Bordelli e Arcadipane. Maria Masella, autrice di lunga e consolidata esperienza, ha pubblicato nel corso della sua carriera anche con importanti editori nazionali come Mondadori e Salani, ma ha scelto di portare avanti la sua serie più rappresentativa con la casa editrice genovese Fratelli Frilli, confermando un legame forte e coerente con il territorio e con un progetto editoriale indipendente e di qualità. Una fedeltà che richiama quella dei grandi “personaggi bandiera”, sempre più rari anche nel mondo culturale.

L’incontro sarà una conversazione tra l’autrice e Renata Barberis, che prenderà spunto dal nuovo romanzo per allargarsi ai temi che il noir contemporaneo sa affrontare: memoria, relazioni, responsabilità e ombre del passato che continuano a influenzare il presente.

Sabato 14 febbraio, ore 17.30.

A FINALE NUOVO APPUNTAMENTO COI POMERIGGI FINALESI

In arrivo un altro grande appuntamento musicale: sabato 14 Febbraio alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo avremo ospite il Gradus Trio proveniente dalla Spagna, composto dai fratelli Lleida: Enrique Lleida e Pablo Lleida entrambi sia al basso elettrico sia al pianoforte, Santi Lleida alla batteria e alle percussioni.

Il concerto avrà come titolo “Paesaggi”: esploreremo alcune musiche popolari spagnole in maniera innovativa, colorata e ricca. Le melodie tradizionali dei Pirenei e di altre parti del territorio iberico verranno arricchite da ritmi freschi, riarrangiate in chiave jazzistica, permettendo alla musica di entrare sottopelle.

INGRESSO LIBERO A OFFERTA, VISTA L'ALTA AFFLUENZA LE PRENOTAZIONI SONO CONSIGLIATE (FINO A ESAURIMENTO POSTI) via Whatsapp al 3534639960.

La rassegna è organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.

ALLA LIBRERIA UBIK FRANCO MAURO ICARDI

Sabato 14 febbraio, alle ore 18, alla libreria Ubik di Corso Italia a Savona incontro con Franco Mauro Icardi, presidente dell’Associazione “Antichi Liguri e Colombo nato a Savona” e presentazione del libro “Cristoforo Colombo corsaro al soldo dei francesi durante la sua giovinezza”. Modera la Prof.ssa IRMA DE MATTEIS.

Il giovane Colombo fu corsaro al soldo dei francesi. Questo aspetto della sua gioventù non è stato trattato dagli storici perché quando Cristoforo iniziò a navigare era il 1450 e l’omonimo lanaiolo, nato a Genova, non era ancora nato. Invece quando il marinaio Colombo, nato a Savona (nel libro viene messo in evidenza come anche il marchese Francesco II Gonzaga di Mantova e la moglie Isabella duchessa d’Este di Ferrara fossero al corrente che fosse savonese), trascorse la sua giovinezza in mare, fu allora che formò il suo carattere e la sua capacità di navigare nel Mediterraneo e nell’oceano Atlantico.

TORNA LA RASSEGNA CANZONI AL CASONE

Il 14 febbraio, alle 21, dopo il successo di fine gennaio, prosegue la “Nuova Rassegna Musicale” che l’Associazione Culturale Zoo di Albenga organizza in collaborazione con il Comune di Ortovero, nella suggestiva location del Teatro Casone. Amico da diversi anni dello Zoo, che lo segue da sempre e lo ha fatto conoscere al pubblico di Albenga portandolo a Su La Testa, Edoardo Chiesa porta la sua musica obliqua, trasversale e mai scontata in trio elettrico insieme a Damiano Ferrando al basso e Gianka Gilardi alla batteria.

Edoardo Chiesa è nato a Genova e da quando ha dieci anni è innamorato di ogni tipo di chitarra; ha pubblicato 3 album, ricevendo diversi riconoscimenti tra cui, nell’ambito del “Premio Bindi”, la targa “Giorgio Calabrese” come migliore autore ed il suo disco d’esordio “Canzoni sull’alternativa” è stato inserito tra i 50 candidati in gara per la Targa Tenco alla migliore opera prima.

Nell’autunno 2024 è stato pubblicato il suo più recente lavoro “A quello che vedo non credo per niente”

Sabato verranno annunciati i prossimi ospiti della Rassegna ad Ortovero, anche in previsione del festival Su La Testa, che si terrà ad Albenga dal 14 al 16 maggio.

Biglietti in vendita su Ciaotickets e in cassa la sera del concerto, quando ci si potrà anche tesserare per l'Associazione Zoo e ricevere sconti e promozioni, oltre a notizie in anteprima sulle diverse attività dei ragazzi di Su La Testa.

Tutti gli aggiornamenti sui canali ufficiali dell’Associazione:

Facebook @sulatesta

Instagram @sulatestafestival

Mail zooalbenga@gmail.com

AD ALASSIO TANTI EVENTI PER SAN VALENTINO

Ad Alassio, Città degli Innamorati, manca ormai davvero poco alla chiusura ufficiale del concorso “La più bella lettera d’amore”, promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio. C’è infatti tempo ancora fino a domani, venerdì 13 febbraio alle ore 12, per inviare il proprio scritto all’indirizzo sanvalentino@comune.alassio.sv.it. e partecipare all’iniziativa.

L’autore o l’autrice che conquisterà il maggior numero di like sulla pagina Facebook “Alassio Città degli Innamorati” (@loveinalassio) si aggiudicherà il prestigioso “Percorso degli Innamorati”, ovvero il prezioso premio gentilmente offerto dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, Severi Gioielli – che contribuisce con due braccialetti “Cuori” di Gerbella in oro 18 kt – Acqua di Alassio, con i propri profumati prodotti beauty, e l’Osteria Mezzaluna, con una romantica cena per due persone.

La premiazione si terrà sabato 14 febbraio alle ore 12 davanti al Muretto di Alassio. Parallelamente, sabato 14 febbraio, i ristoranti e i bar che hanno aderito all’iniziativa “Un amore di Menù”, promossa dall’Assessorato al Commercio, sono pronti ad accogliere clienti e coppie con proposte gastronomiche pensate appositamente per San Valentino.

Tutti i menù speciali sono consultabili nella sezione dedicata del portale turistico VisitAlassio: https://www.visitalassio.com/it/idee-vacanza/dove-mangiare/un-amore-di-menu. I locali partecipanti sono quest’anno Apescheria, Caffè Roma, Clapsy Alassio, Hotel Toscana – Cantina Mantellassi, Il Barrante, Il Gabbiano, Il Mannarino, Il Veliero Amabile, L’Astigiana, La Cantina di Re Carciofo, La Prua, Osteria Mezzaluna e Savoia Ristorante.

Le iniziative nella Città degli Innamorati proseguiranno inoltre domenica 15 febbraio con “Saldi in Love”, promossa dal Consorzio Alassio Un Mare di Shopping in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio. I banchi espositivi saranno allestiti in Piazza Matteotti e in Via Torino. Per l’occasione, i parcheggi blu gestiti da Gesco saranno gratuiti per l’intera giornata di domenica, facilitando così lo shopping di residenti e visitatori.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera romantica che avvolge la città contribuiscono l’installazione “LOVE” e la panchina degli innamorati collocate in Piazza Matteotti e le spettacolari videoproiezioni che animano il Palazzo Comunale, Piazza Matteotti e Piazza Paccini, promosse dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.

Nel calendario degli eventi dedicati all’amore rientra inoltre il concorso letterario “Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino”, patrocinato anche quest’anno dal Comune di Alassio e organizzato dall’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino” di Ispra, sul Lago Maggiore, giunto alla sua diciottesima edizione. Il concorso prevede due categorie, Giovani e Adulti, e tre sezioni: poesia, lettera o racconto, per un massimo di mille parole. In questa edizione sono oltre 200 i componimenti, giunti da 16 regioni italiane e da 2 Stati esteri. La proclamazione dei vincitori si svolgerà domenica 22 febbraio alle ore 16 a Ispra, presso l’Auditorium JRC (via Esperia 467). Durante l’evento saranno assegnati anche numerosi riconoscimenti speciali, tra cui il Premio della Critica “Maestro Giovanni Seveso” e altri premi dedicati alla creatività e all’originalità delle opere.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Giornate magiche tra natura, animali, fantasia e tanto amore! Sono quelle che aspettano i visitatori del parco natura Asinolla di Pietra Ligure per la settimana di carnevale e il weekend di San Valentino.

CARNEVALE AD ASINOLLA

Un programma speciale dedicato ai bambini (e non solo!), tra cavalli, giochi e creatività:

Venerdì 13

Ore 11:00 – Giretti in sella nell’uliveto

Ore 14:30 – Caccia al tesoro

Domenica 15

Ore 10:00 – Incontro guidato al cavallo

Ore 14:00 – Laboratorio di creazione maschere di Carnevale

Ore 15:30 – Sfilata di Carnevale con i cavalli

Lunedì 16

Ore 14:00 – Hobby Horse: costruiamo il nostro cavallo

(Un modo divertente e fantasioso per avvicinarsi all’equitazione!)

ASINOLLA IN LOVE – 14 FEBBRAIO

Festeggia San Valentino in un’atmosfera da sogno!

Ore 11:00 – Donkey Spa: emozioni in stalla

Picnic degli innamorati

Dalle ore 15:00 – Mini passeggiate di coppia con dolce e brindisi

Aperitivo al tramonto

ASD Asinolla – Via Piave, Loc. Pian dell'Olio, Pietra Ligure (SV)

INFO UTILI: Ristoro: Bar-ristoro aperto per i tesserati (pranzi e merende). Disponibili anche area picnic e barbecue!

Tesseramento: Le attività sono riservate ai tesserati ASD Asinolla.

