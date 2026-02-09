A Cairo taglio del nastro per il ponte dei Chinelli, di nuovo percorribile da mezzi e pedoni

Cairo Montenotte. È ufficialmente aperto e transitabile il ponte dei Chinelli dopo i lavori di ricostruzione e di messa in sicurezza.

Nel pomeriggio di oggi è stato inaugurato alla presenza delle autorità e del vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi.

Dopo circa 15 mesi dalla sua chiusura gli interventi sono conclusi e il nuovo by pass, sempre a senso unico alternato, si presenta più ampio e con un marciapiede per il passaggio pedonale.

L’opera si inserisce nel ciclo di lavori del valore di circa 2,5 milioni di euro che hanno interessato anche il rifacimento di ponte Italia 61 e la sistemazione del ponte degli Aneti.