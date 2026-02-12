A Cairo arriva “Nando soccorso”: la prima campagna informativa per far conoscere l’Alert System

Cairo Montenotte. “Nando” è pronto a entrare in azione. Il Comune di Cairo Montenotte, avvalendosi della professionalità della dottoressa Silvia Schinca, comandate della Polizia Locale e responsabile della Protezione civile, ha messo a punto un articolato progetto per dare vita a una campagna informativa finalizzata alla diffusione all’iscrizione del servizio di Alert System.

Come ben noto il territorio comunale è periodicamente interessato da eventi meteorologici intensi e da situazioni emergenziali che richiedono una comunicazione rapida, capillare ed efficace verso la popolazione.

Per assolvere a questa funzione l’ente si è dotato del servizio Alert System, strumento tecnologico che consente di inviare messaggi vocali, SMS e notifiche a telefoni cellulari e numeri fissi, anche non presenti negli elenchi telefonici, al fine di informare tempestivamente i cittadini su situazioni di rischio o variazioni dei servizi pubblici (allerte meteo, chiusura strade e scuole, sospensioni di servizio, avvisi di Protezione civile, ecc…). Nonostante l’elevata utilità del servizio, ancora molti cittadini non ne fanno uso, per questo motivo l’Amministrazione ha ritenuto necessario mettere in campo una serie di strumenti per incrementare il numero di cittadini iscritti e allo stesso tempo divulgarne la conoscenza e la comprensione, in particolare presso le fasce più giovani e quelle più fragili della popolazione.

Il progetto, denominato “Nando soccorso e Alert System – Essere avvisati è già proteggersi” è rappresentato da una simpatica e accattivante mascotte utilizzata per manifesti e locandine divulgative, fumetti e disegni da colorare in grado di trasmettere un messaggio chiaro, semplice, facilmente riconoscibile e identificabile e capace di accompagnare i cittadini nella comprensione del servizio con un tono rassicurante e accessibile.

Gli obiettivi specifici della campagna sono nel concreto: informare in modo chiaro e accessibile sul funzionamento dell’Alert System; raggiungere tutte le fasce di età con linguaggi e strumenti differenziati; coinvolgere attivamente scuole, famiglie e cittadini; facilitare l’iscrizione anche a chi presenta difficoltà nell’uso degli strumenti digitali; rendere il servizio percepito come strumento di tutela, e non come fonte di allarme.

Il primo step della campagna informativa sarà avviata a partire dalla metà del mese febbraio e proseguirà nei mesi successivi coinvolgendo l’intera popolazione partendo dagli alunni delle scuole e in modo indiretto le loro famiglie; anziani e soggetti fragili; attività commerciali e punti di aggregazione.

Per il contesto scolastico il progetto prevede attività e distribuzione di materiali dedicati (fumetti, storie illustrate, disegni da colorare), finalizzati a trasmettere il messaggio ai bambini e, indirettamente, alle famiglie.

I contenuti, infatti, spiegano che l’Alert System consente ai genitori di ricevere avvisi importanti relativi a maltempo, chiusure delle scuole e situazioni di emergenza.

Per la popolazione adulta e anziana la comunicazione è improntata alla massima semplicità e leggibilità attraverso l’affissione di manifesti stradali e la distribuzione di locandine e di materiale informativo presso uffici comunali, farmacie, ambulatori, esercizi commerciali, centri di aggregazione e la pubblicazione di contenuti informativi sui canali social e sul sito istituzionale del Comune. E’ inoltre prevista una postazione fissa della locale Protezione civile comunale nella giornata di giovedì nell’area mercatale, per dare informazioni e raccogliere adesioni. Infatti al fine di non escludere nessuna fascia della popolazione, il progetto prevede il supporto diretto all’iscrizione presso gli uffici comunali e l’assistenza dedicata agli anziani e ai soggetti fragili.

Un progetto che può essere definito a “costo zero”, infatti escluse le spese di stampa, l’ideazione e la realizzazione di tutte le info-grafiche sono state effettuate dall’assessore Fabrizio Ghione.

“Nando Soccorso” rappresenta un importante progetto-pilota che potrà fregiarsi del patrocinio del Ministero della Protezione Civile nazionale e di del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Liguria.

“Il servizio Alert System è uno strumento di tutela preventiva di fondamentale importanza, volto a migliorare la sicurezza individuale e collettiva – commenta l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile Marco Dogliotti – Questa campagna rappresenta un intervento strutturato di informazione e sensibilizzazione, coerente con le finalità istituzionali dell’Ente e orientato alla tutela della sicurezza pubblica. Essa costituisce un investimento in termini di prevenzione, comunicazione e responsabilità collettiva”.

“Un grande progetto corale che nella sua fase di studio, di realizzazione e di attuazione ha coinvolto e coinvolge tutti i soggetti interessati operanti con il nostro comune (uffici, assessorati, Polizia municipale e Protezione civile) – aggiunge il sindaco Paolo Lambertini – E che ora nella sua fase operativa toccherà indistintamente tutta la popolazione attraverso i diversi canali comunicativi e informativi al fine di darne la massima diffusione possibile. “Essere avvisati è già proteggersi” non è solo lo slogan del progetto, ma un concetto fondante per fare prevenzione divulgando le situazioni di potenziale pericolo”.