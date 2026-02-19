A Borghetto torna “Libriamoci – Giornate di lettura nelle scuole 2026”

Borghetto Santo Spirito. Anche quest’anno il Comune di Borghetto Santo Spirito, riconfermato “Città che legge” per il biennio 2025/2026, ha accolto con entusiasmo l’invito del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura a testimoniare direttamente, attraverso i propri amministratori, l’importanza della lettura ad alta voce, aderendo alla campagna “Libriamoci – Giornate di lettura nelle Scuole, in programma dal 16 al 21 febbraio 2026”.

Nella mattinata di ieri, 18 febbraio 2026, il sindaco Giancarlo Canepa e l’assessore alla pubblica istruzione Celeste Lo Presti hanno incontrato le classi della scuola primaria dell’istituto comprensivo Valle Varatella, proponendo letture ad alta voce e condividendo con gli studenti un momento di ascolto, riflessione e dialogo.

Il tema scelto per l’edizione 2026, “Ogni libro è una creatura viva”, celebra la lettura come strumento di relazione e armonia: un modo per imparare a vivere insieme, riconoscendo nel libro un compagno di viaggio capace di insegnarci il rispetto per la natura, l’attenzione verso gli altri e la responsabilità nella costruzione di un futuro più giusto e condiviso.

Come ogni anno, il tema è declinato in tre filoni tematici, pensati per ispirare insegnanti e lettori nella realizzazione delle attività. Il primo è “Cantare la bellezza”, poesie, fiabe, filastrocche e racconti fantastici che esaltano la bellezza del creato e quella custodita dentro ciascuno di noi. Un invito alla meraviglia del linguaggio, all’ascolto della natura (esteriore e interiore) e alla scoperta di ciò che ci rende profondamente umani. Il secondo è “Creature in cammino”, romanzi e racconti che danno voce a vite vissute o immaginate, esplorando emozioni, relazioni e percorsi di crescita. Storie di amicizia, viaggio e scoperta che ci ricordano come ogni esperienza contribuisca ad arricchire il grande libro della comunità. “Creature nel nostro tempo”, testi di divulgazione, saggi e reportage che aiutano a comprendere le sfide del presente (ambiente, diritti, pace, solidarietà e interculturalità) promuovendo una cittadinanza attiva e consapevole, capace di costruire equilibrio e armonia nel mondo contemporaneo. L’incontro di ieri si è svolto in un clima di grande entusiasmo: gli studenti hanno ascoltato con attenzione, curiosità e partecipazione.

“Ringraziamo l’istituto comprensivo Valle Varatella, i docenti e tutti i ragazzi per la collaborazione e per la costante partecipazione alle iniziative della nostra biblioteca, volte a promuovere il piacere della lettura e a rafforzare il senso di comunità attraverso i libri”.