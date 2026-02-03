A bordo di Costa Toscana a Sanremo la Charity Night a favore dell’ospedale Gaslini, in occasione dell’Opening Party della settimana sanremese

Genova. Domenica 22 febbraio, a bordo di Costa Toscana, la nave della musica ormeggiata di fronte alla città dei fiori, si terrà una serata esclusiva organizzata in occasione dell’Opening Party che inaugura la settimana musicale più attesa dell’anno. L’evento sarà dedicato al sostegno dell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini, tramite la sua fondazione Gaslininsieme ETS, con l’obiettivo di sostenere il progetto del Nuovo Gaslini. L’intero contributo della serata sarà devoluto alla Fondazione, grazie al supporto di Costa Crociere.

L’evento unirà spettacolo, musica e solidarietà in un contesto unico, trasformando una serata speciale in un’occasione concreta per sostenere il futuro dell’ospedale pediatrico.

La serata sarà strutturata in più momenti a bordo della nave: la visione dei fuochi piromusicali dai ponti esterni della nave, i saluti istituzionali, la cena e la possibilità di ballare con il Deejay Time, lo show più iconico e amato della musica dance con i dj Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso. Ospite speciale della cena sarà il Maestro Iginio Massari.

Ad ogni partecipante sarà donato un esemplare unico di ranuncolo Pon Pon® “Giannina”, il fiore creato appositamente per l’Istituto Gaslini da Biancheri Creazioni, simbolo di speranza e rinascita, che celebra il rinnovamento che proprio in questi anni il Gaslini sta affrontando con il progetto del Nuovo Gaslini.

Introdurranno la serata Edoardo Garrone, presidente dell’Istituto Giannina Gaslini, Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere, Alessandro Mager, sindaco di Sanremo e Alessandro Sidoni, assessore al Turismo di Sanremo. Durante la serata verrà inoltre consegnata la targa di Ambassador Gaslininsieme ad Alberto Biancheri, proprietario della Biancheri Creazioni, azienda specializzata nell’ibridazione di ranuncoli e anemoni, che ha dato vita al fiore Giannina.

Il programma della serata

• Dalle 17.00 alle 18.00 – Check-in e imbarco

• Ore 18.45 – 19.30 – Fuochi piromusicali dai ponti esterni di Costa Toscana

• Ore 19.30 – 20.45 – Welcome cocktail e saluti istituzionali

• Ore 21.00 – Charity Dinner

• Ore 23.15 – Party con Deejay Time

• Entro ore 01:00 – Sbarco

Per partecipare alla serata è necessario effettuare la prenotazione con relativa donazione solo ed esclusivamente al seguente link: https://donaora.gaslininsieme.org/sanremocharitynight/

La donazione minima di partecipazione è di 130 euro a persona. È possibile anche usufruire di un transfer Genova – Sanremo A/R per un costo complessivo di transfer + cena a 150 euro a persona.

Per chi raggiungerà Sanremo con mezzi propri, presso Porto Sole sarà disponibile un parcheggio gratuito.

In fase di prenotazione, è obbligatorio specificare il numero di partecipanti alla cena. Per i gruppi che desiderano occupare un intero tavolo è richiesta un’unica prenotazione.

Il progetto Nuovo Gaslini

Le donazioni raccolte durante la serata saranno interamente destinate al progetto del Nuovo Gaslini, un grande intervento di trasformazione che darà vita a una vera e propria Città della Salute pediatrica a misura di bambino e famiglia. Il progetto prevede la realizzazione del nuovo Padiglione Zero, che accoglierà le funzioni a più alta intensità assistenziale e la rifunzionalizzazione e ristrutturazione progressiva degli edifici storici.

Il Nuovo Gaslini, che sarà completato entro il 2030, sarà un ospedale organizzato per intensità di cura, dotato di tecnologie all’avanguardia, con spazi più funzionali, sicuri e accoglienti, e con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. Accanto alle aree sanitarie nasceranno servizi dedicati alle famiglie, agli studenti e alla ricerca, trasformando il complesso ospedaliero in un polo moderno, integrato e orientato al futuro.

Giannina, il fiore del Gaslini

La serata sarà simbolicamente dedicata a Giannina, il primo fiore ibridato per un ospedale pediatrico. Si tratta di un ranuncolo Pon Pon® creato appositamente per l’Istituto Gaslini, che porta il nome della bambina cui l’ospedale deve la sua origine: Giannina Gaslini. Il fiore, dai colori luminosi e dalla forma armoniosa, è diventato un simbolo di rinascita, cura e speranza. Giannina rappresenta un modo nuovo e poetico di raccontare la missione del Gaslini: prendersi cura dei bambini e costruire per loro un futuro migliore. Giannina è stato presentato e premiato per la prima volta in occasione di Euroflora 2025, celebrando il processo di rinnovamento che l’ospedale sta affrontando, con l’avanzamento del progetto Nuovo Gaslini e la realizzazione del nuovo Padiglione Zero, cuore del futuro dell’ospedale.

L’Istituto Giannina Gaslini

È un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, un policlinico pediatrico tra i più grandi ed importanti d’Europa, uno dei pochi ospedali italiani interamente dedicati alla cura dei bambini, dove la ricerca in ambito pediatrico svolge un ruolo cruciale nel chiarire le cause e nel migliorare la terapia e la prognosi delle malattie rare e gravi. Specializzato in alta complessità di cura, patologie invalidanti, malattie rare e croniche, prende in cura il bambino dal concepimento alla maggiore età. Con circa 434 posti letto, 18 edifici interconnessi, 2.200 professionisti, 27.000 ricoveri e più di 750.000 prestazioni ambulatoriali l’anno, da 87 anni, è un punto di riferimento nazionale ed internazionale della moderna pediatria e medicina perinatale. Sono oltre 500 le pubblicazioni scientifiche (con impact factor ministeriale 2497,46 nel 2024).

La Fondazione Gaslininsieme ETS

È costituita dalla Fondazione Gerolamo Gaslini e dall’Istituto Giannina Gaslini, che ne sono Soci Fondatori, è una Fondazione di partecipazione nata con l’obiettivo di raccogliere e destinare fondi all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. La missione di Gaslininsieme è raccogliere e destinare risorse a favore della cura e dell’assistenza pediatrica, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica e strutturale dell’Ospedale. Inoltre, Gaslininsieme si impegna a sostenere l’accoglienza, l’umanizzazione degli spazi e a garantire supporto alle famiglie dei piccoli pazienti, provenienti anche da altre regioni o dall’estero. Ogni anno al Gaslini vengono infatti presi in carico migliaia di bambini che provengono da tutta Italia e da oltre 50 Paesi del mondo, bimbi che hanno bisogno di un’assistenza personalizzata e spesso di una lunga degenza in ospedale.