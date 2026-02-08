8 Marzo, a Plodio riconoscimento speciale per le donne delle Forze dell’ordine

Plodio. Il prossimo 8 marzo, Festa della Donna, Plodio ospiterèà presso i locali dell’Oratorio della Chiesa una cerimonia solenne per la consegna di un Riconoscimento Speciale ad alcuni esponenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri,

“Con questa iniziativa, intendiamo celebrare le storie di donne che, attraverso il loro operato, hanno dimostrato come l’eccellenza e la determinazione non siano solo traguardi professionali, ma una vera e propria missione al servizio della collettività” afferma Sabrina Macciò, capogruppo consiliare del Comune di Plodio.

Prenderanno parte all’evento: la consigliera regionale Sara Foscolo, il Questore della Provincia di Savona Giuseppe Mariani e il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

“La loro presenza testimonia non solo l’importanza del riconoscimento, ma anche la compattezza delle istituzioni nel sostenere chi quotidianamente opera per la nostra sicurezza. Riteniamo che la presenza delle vostre telecamere sia di fondamentale importanza, poiché la narrazione televisiva ha la capacità unica di trasformare un evento locale in un messaggio universale” aggiunge la capogruppo consiliare.

“Raccontare queste storie, supportati dalla voce delle autorità presenti, significa offrire alle nuove generazioni un esempio concreto di quei valori di lealtà, sacrificio e resilienza che rappresentano le radici profonde della nostra convivenza civile. In un momento storico in cui i giovani hanno bisogno di punti di riferimento solidi, la Vostra cronaca saprà dare voce a figure che incarnano l’eroismo quotidiano e il senso del dovere, spesso silenzioso ma vitale per la nostra democrazia. La cerimonia sarà dunque un’occasione di riflessione collettiva sul legame indissolubile tra cittadinanza e Forze dell’Ordine, arricchita dai contributi istituzionali di chi guida e rappresenta la nostra provincia e la nostra regione” conclude Sabrina Macciò