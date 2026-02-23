﻿IFL2, inizio amaro per i Pirates nella gara inaugurale della stagione

Albisola Superiore. Dopo il risultato finale non c’è dubbio che gli ospiti arrivati da Torino, i Reapers, sono la squadra più completa di questa stagione e quindi la franchigia “da battere”.

Il tabellone del Pirates field viene usato solo nel primo tempo infatti il 7-24 finale verrà sviluppato nei primi due quarti, grazie ai big play del duo d’attacco torinese Scaglia, veterano QB e valore aggiunto di Torino e il suo WR Ruffinato.

Per i Pirates sugli scudi Matteo Bruno chiamato causa importanti defezioni al doppio complicato ruolo LB/RB, il quale regalerà ottimi tackle in difesa e la maggior parte dei primi down Pirates con le sue corse centrali. Il roster è più lungo e completo quello dei Reapers e la differenza alla lunga si sente.

I tre touchdown e il field goal portano i nomi di Ruffinato, Sitra e Brun con il suo calcio da 3 punti.

Per i liguri qualche errore di troppo in attacco sul gioco aereo con dei turnover che spezzano il fiato all’attacco e richiama la difesa subito in campo dando poco tempo per rifiatare, anche se l’unico touchdown di giornata arriverà grazie ad un bel “deep pass” di QB Baidal per il veloce e scatenato WR Delfino.

Nel secondo tempo Torino inizia a giocare giustamente con il cronometro per fare passare tempo e chiudere la gara senza troppi affanni, di conseguenza i padroni di casa non riusciranno più a recuperare il risultato ormai compromesso, anche se un piccolo miglioramento sui blocchi della Oline per il running game si è notato piacevolmente.

Troppi gli infortuni sponda Albisola, molto completi in ogni reparto i torinesi, questa può essere in definitiva la lettura di questa piacevole gara di inizio stagione.

Settimana prossima in week 2 altra gara interna per i Pirates 1984, questa volta contro la squadra più blasonata d’Italia, i Seamen Milano.

Sempre live alle 14.30 con diretta su Rete7, FIDAF TV e sul canale YouTube dei Pirates1984 e in replica il lunedì sera alle 21.00 sempre su Rete7.