Yama Arashi Judo Savona: medaglie, rientri e grandi emozioni sui tatami europei

Savona. Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per la Yama Arashi Judo Savona, impegnata contemporaneamente su due importanti palcoscenici internazionali, tra Italia e Francia, confermando ancora una volta il valore tecnico e umano del proprio gruppo agonistico.

Ad aprire le danze è stato Alessio Narteni, impegnato sabato al prestigioso Grand Prix Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, competizione under 18 di altissimo livello internazionale. Il giovane atleta savonese ha disputato un incontro molto combattuto; purtroppo, dopo la sconfitta, la mancata qualificazione dell’avversario ai turni successivi non gli ha consentito di essere recuperato nel tabellone, chiudendo così anticipatamente la sua esperienza in una gara che ha visto la presenza di atleti provenienti da tutta Europa.

In contemporanea, la Yama Arashi era protagonista anche oltralpe, al Trofeo internazionale Master di Lille, dedicato agli atleti over 30. Nella giornata di sabato sono saliti sul tatami Giulia Meinardi e Paolo Valli. Ottima la prova di Meinardi, che ha chiuso al settimo posto nella categoria F2 -70 kg, dimostrando solidità tecnica e grande determinazione. Prestazione di assoluto rilievo per Paolo Valli, che ha conquistato uno splendido argento nella categoria M2 -73 kg, al termine di un percorso impegnativo con cinque incontri disputati, di cui quattro vinti, confermandosi tra i protagonisti della competizione. Paolo ha battuto rispettivamente due atleti francesi e due atleti del Belgio, per poi cedere l’oro al campione francese Delcroix.

La domenica ha regalato un momento particolarmente emozionante per tutta la società savonese: il ritorno alle gare del responsabile tecnico Armando Vettori, fermo da oltre tre anni per problemi di salute. In gara nella categoria M7 -90 kg, Vettori ha chiuso al quinto posto, con due incontri vinti grazie a tecnica e tattica e due sconfitte, dimostrando carattere, esperienza e una straordinaria voglia di rimettersi in gioco.

Fondamentale il supporto tecnico a bordo tatami di Arianna Vettori, tecnico della Yama Arashi, recentemente laureata in Scienze Motorie e in possesso della qualifica di mental coach, che ha seguito passo dopo passo gli atleti, risultando una risorsa preziosa per il raggiungimento degli obiettivi e la gestione delle gare ad alta intensità emotiva.

A completare la spedizione erano presenti anche il presidente Monica Albano e il vicepresidente Massimo Petrillo, perfetti tifosi per tutta la gara. Quest’ultimo avrebbe dovuto prendere parte alla competizione, ma a causa di un infortunio ha ricoperto esclusivamente il ruolo dirigenziale, sostenendo e incoraggiando l’intera squadra in ogni fase della trasferta.