Weerg e CBAM: un modello produttivo già allineato al quadro normativo UE

Il rafforzamento delle politiche ambientali europee sta incidendo in modo significativo sulle strategie dell’industria manifatturiera. In questo scenario, Weerg, azienda italiana con sede a Venezia specializzata in stampa 3D online, lavorazioni CNC e taglio laser, opera in coerenza con la normativa CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), introdotta dall’Unione Europea per disciplinare le emissioni di carbonio incorporate nei prodotti importati.

La produzione di Weerg, infatti, è interamente concentrata sul territorio italiano e gestita al 100% in-house, senza il ricorso a intermediari lungo la catena produttiva. Questa configurazione consente un controllo diretto dei processi industriali e colloca l’azienda all’interno di una filiera manifatturiera europea, coerente con il perimetro applicativo del regolamento CBAM.

Il quadro normativo CBAM

Il Regolamento (UE) 2023/956, conosciuto anche come Carbon Border Adjustment Mechanism, è entrato in vigore nella sua fase transitoria il 1° ottobre 2023 ed è diventato pienamente operativo a partire dal 1° gennaio 2026. La normativa – inserita nel contesto del Green Deal – è stata concepita per contrastare il fenomeno del “carbon leakage”, ossia lo spostamento delle attività produttive verso Paesi caratterizzati da standard ambientali meno rigorosi.

In breve, il CBAM introduce obblighi specifici per gli importatori europei di determinate categorie merceologiche ad alta intensità di carbonio, tra cui acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed elettricità.

Tali soggetti sono tenuti a rendicontare le emissioni incorporate nei beni importati e, nel regime definitivo, ad acquistare certificati CBAM equivalenti al costo del carbonio non sostenuto nel Paese di origine.

Il posizionamento di Weerg rispetto al CBAM

Il modello produttivo impiegato da Weerg si posiziona al di fuori del perimetro degli obblighi CBAM previsti per le importazioni da Paesi terzi. Dalla fase di prototipazione alla produzione in serie, tutte le attività si svolgono all’interno dello stabilimento di oltre 10.000 m² situato a Venezia.

Allo stesso modo, i materiali utilizzati, dai polimeri tecnici ai metalli lavorati mediante tecnologie CNC e taglio laser, provengono da una filiera selezionata e integrata nel contesto europeo. Questo assetto riflette una gestione della supply chain in linea con gli obiettivi ambientali e regolatori promossi proprio dall’Unione Europea.

Benefici per i clienti

Per le aziende, in particolare in ambito B2B, la conformità alle normative ambientali rappresenta un fattore sempre più rilevante nella selezione dei fornitori. Collaborare con Weerg consente di operare all’interno di una filiera produttiva europea, con vantaggi concreti:

– Nessun onere CBAM legato alle operazioni di importazione da Paesi extra-UE.

– Gestione delle forniture senza passaggi doganali, con prevedibilità e tempistiche certe.

– La gestione degli adempimenti di conformità è più semplice e agevole.

Un partner industriale pronto alle sfide europee

Grazie a una dotazione tecnologica che comprende molti macchinari industriali, tra cui la più ampia installazione mondiale di stampanti Multi Jet Fusion HP, Weerg è in grado di gestire internamente tutte le fasi del ciclo produttivo, dalla prototipazione alla produzione, su qualsiasi scala. Questo approccio consente all’azienda di mantenere un controllo diretto su processi, qualità e tempistiche, garantendo continuità operativa e affidabilità industriale.

In un contesto in cui responsabilità ambientale e compliance regolatoria assumono un ruolo sempre più strategico per le imprese europee, Weerg si conferma come partner solido e strutturato per l’industria manifatturiera. Un posizionamento che unisce capacità produttiva, trasparenza di filiera e allineamento al quadro normativo comunitario, offrendo ai clienti un riferimento affidabile nel percorso di evoluzione industriale.